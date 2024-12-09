Samsung начала распространять обновление безопасности за декабрь

Samsung в начале декабря приложила основные усилия на запуск программы бета-тестирования своей оболочки One UI 7.0. Ещё она нашла время для выпуска последнего обновления безопасности для некоторых мобильных устройств Galaxy. С 9 декабря обновление становится доступно для Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Для этих двух складных смартфонов декабрьское обновление безопасности 2024 года доступно в Южной Корее. Вслед за ней должны последовать и другие страны и другие смартфоны Galaxy. Однако One UI 7.0 наверняка сейчас занимает главное место в планах Samsung. По этой причине распространение ежемесячного обновления безопасности может отойти на второй план.

Патч безопасности за декабрь включает исправления для одной критической и нескольких уязвимостей с высоким риском на Android. Также он содержит исправления для восьми уязвимостей, представляющих опасность только для смартфонов и планшетов Galaxy.

Ещё патч закрывает две уязвимости, затрагивающие определённые процессоры серии Exynos и модемы. Полный список включает чипы Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850, 1080, 2100, 1280, 2200, 1330, 1380, 1480, 2400, 9110, W920, W930, W1000, модемы 5123 и 5300.

Чтобы проверить наличие обновлений на устройствах Galaxy, откройте приложение «Настройки» и перейдите в меню «Обновление ПО». Здесь нажмите кнопку «Загрузить и установить». Также вы можете скачать прошивки для смартфонов и планшетов Galaxy на сайте производителя.