Старшие конфигурации Samsung Galaxy S25 Ultra предложат больше памяти

Очередная утечка инсайдерской информации намекает на конфигурации памяти и хранилища ожидаемого в недалёком будущем флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Похоже, что определённые модели могут получить больше оперативной памяти, чем их предшественники.

Инсайдер @Jukanlosreve в Twitter предполагает, что топовая модель Galaxy S25 может получить добавку оперативной памяти в более дорогих вариантах. Базовая версия, вероятно, останется с 12 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища. Максимальные значения могут вырасти до 16 ГБ памяти и до 512 ГБ или 1 ТБ хранилища.

Если так, версии Galaxy S25 Ultra с 512 ГБ и 1 ТБ превзойдут Galaxy S24 Ultra по объёму памяти, предлагая 16 ГБ вместо 12 ГБ. Это позволит Samsung лучше противостоять предложениям китайских производителей, у которых встречается даже 24 ГБ памяти.

Samsung всегда давала различные варианты объёма хранилища в серии смартфонов Ultra, но оперативная память обычно оставалась на одном уровне. Последним аппаратом Ultra с 16 ГБ памяти был Galaxy S21 Ultra. Все последующие модели ограничивались 12 ГБ.

Это увеличение объёма понравится пользователям, которым необходима высокая производительность для многозадачности, игр и тяжёлых приложений. С увеличением объёма оперативной памяти Samsung стремится укрепить свои позиции на конкурентном рынке смартфонов.

К тому же всё более популярные приложения с искусственным интеллектом, на которые делает ставку в том числе и Samsung, требуют больших объёмов памяти. По мере того как модели ИИ становятся более сложными и требовательными, наличие большего объёма оперативной памяти становится важным для быстрой работы.

Конфигурация 12/256 ГБ может вызвать некоторые вопросы. Неясно, будет ли эта модель иметь ограничения по производительности в приложениях ИИ или же дополнительная оперативная память предназначена для других улучшений. В любом случае, добавление оперативной памяти, вероятно, улучшит общую производительность, включая задачи, связанные с ИИ. Осталось надеяться, что это обновление не приведёт к значительному увеличению цены.