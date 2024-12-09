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Consumer Reports публикует отчёт о надёжности автомобилей за 2014 год
Subaru, Toyota и Lexus стали самыми надёжными автомобильными брендами года

Надёжность является ключевым фактором при покупке нового автомобиля. Когда на нём нужно ездить каждый день, особенно по работе, некогда стоять на обочине с поломкой или посещать сервисный центр. После окончания гарантийного срока всё это становится ещё более затратным. Consumer Reports ежегодно проводит опросы автовладельцев. В отчёте за 2024 год Subaru, Toyota и Lexus заняли лидирующие позиции по прогнозируемой надёжности, а Rivian, Cadillac, GMC и Jeep показали слабые результаты.

В число наиболее надёжных брендов в отчёте вошли Honda и Acura, а также Lexus. Зато в нижней части списка всё уже не так очевидно, как раньше.

Надёжные

Hyundai и Kia в интернете заработали репутацию брендов, которые сильно подводят владельцев. По этой причине они находятся ниже в списке, чем два бренда — Audi и BMW. Nissan, несмотря на множество старых моделей Altima и Sentra, продолжающих активно использоваться на дорогах, занимает лишь 12-е место, на одну позицию выше Ford. Tesla находится на 17-й позиции, а Rivian находится внизу.

Ненадёжные

Не стоит забывать о влиянии разных факторов на надёжность. Автомобили с бензиновыми двигателями, как правило, надёжнее гибридов, а полностью электрические автомобили — наименее надёжные. Rivian и Tesla являются производителями исключительно электрических автомобилей, а в линейке Subaru только бензиновые автомобили, за исключением Solterra, который разделяет платформу с электромобилем Toyota.

Доказательством надёжности Toyota в разных технологиях служит её широкий ассортимент гибридов, как и у её премиального бренда Lexus. Honda и Acura также предлагают хороший выбор гибридов. У Kia и Hyundai есть широкий выбор бензиновых, гибридных и полностью электрических моделей.

Считается, что не стоит покупать автомобиль в первые несколько лет выпуска совершенно новой модели. Неизбежно возникают проблемы и неисправности, которые устраняются со временем. Этот отчёт основан на данных, включающих больше гибридов и полностью электрических автомобилей. Он показывает, что чем более высокотехнологичным является автомобиль, тем больше у него шансов столкнуться с такими проблемами. В этом году подтверждением данного тезиса стала Toyota Tacoma, пострадавшая от множества технических проблем, связанных с новой платформой.

Отчёт также подчёркивает, что исследование отдельных моделей так же важно, как и выбор бренда. То, что бренд имеет высокие оценки, не означает, что у него нет проблем с отдельными моделями или даже с конкретными вариантами силовых установок. Consumer Reports отмечает, что некоторые отдельные модели показали себя отлично, даже когда бренд в целом имел слабые результаты. Примером может служить Ford Mustang, который оказался «значительно выше среднего», несмотря на то, что Ford занимает 13-е место в общем зачёте. 

#автомобили
Источник: carbuzz.com
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