Toyota обвинили в продаже бракованной модели Tacoma

Toyota может начать сожалеть о серьёзных изменениях, внесённых в пикап Tacoma с момента его появления в 1990-х годах. Многочисленные жалобы на поломки автоматической трансмиссии привлекли внимание Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Это стало причиной выпуска технического бюллетеня обслуживания, предписывающего замену трансмиссии и гидротрансформатора. Итогом стал коллективный иск против Toyota, поданный в окружной суд Калифорнии.

Иск был подан против Toyota жителем Калифорнии Абдулом Сайедом в Центральном окружном суде Калифорнии. В жалобе утверждается, что у автомобилей имеется скрытый дефект трансмиссии. Он «вызывает резкие включения передач или невозможность переключения передач, ограничивает движение вперёд из-за режима Limp Mode (ограниченного функционирования), вызывает повреждения внутренних компонентов и катастрофический отказ трансмиссии».

Жалоба Сайеда утверждает, что Toyota, «несмотря на то, что давно знала о материальном дефекте конструкции и/или производства (а также о врождённой ненадёжности и опасности автомобилей), не раскрыла информацию о дефекте трансмиссии истцу и другим». Иск заявляет, что это врождённый конструктивный дефект, «представляющий собой неоправданную угрозу безопасности для водителей, пассажиров, других участников дорожного движения и пешеходов».

В иске сказано, что у принадлежащего Сайеду автомобиля Tacoma дефект проявился в первые 100 миль владения. В жалобе указано, что трансмиссия «резко переключалась на пониженную передачу и дёргалась при переключении», а при ускорении после остановки наблюдались «заметная задержка в ускорении, резкое включение приводных передач и рывок, как будто автомобиль неожиданно рванул вперёд».

Сайед утверждает, что его Tacoma вела себя так «10–15 раз», и поэтому он ограничил использование своего автомобиля. В жалобе говорится, что грузовик Сайеда не подпадает под действие бюллетеня TSB или сервисных кампаний и что отзыва не предусмотрено. Поэтому он остаётся с неисправным автомобилем и «постоянно подвергается повышенному риску серьёзной травмы или смерти».

Toyota выпустила TSB, который распространяется на некоторые автомобили Tacoma 2024 года с новой трансмиссией. Бюллетень направляет техников на шесть диагностических кодов, которые могут указывать на неисправность трансмиссии. Также есть список VIN-номеров, которые могут быть затронуты. В бюллетене указано, что если грузовики показывают эти коды, трансмиссию и гидротрансформатор необходимо заменить. Однако замена осуществляется такими же запчастями, как и те, что признаны дефектными. Иск требует возмещения убытков владельцам и возврата стоимости покупки автомобиля.

Коды, связанные с проблемой трансмиссии Tacoma