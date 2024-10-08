Японские производители в очередной раз предпочитают создавать электромобиль общими усилиями

Toyota и Subaru в очередной раз решили поработать вместе над электромобилем. Это снова будет внедорожник, причём производство стартует раньше, чем ждали. Nikkei Asia сообщает, что это должно произойти в январе 2026 года.

Оба автопроизводителя уже работали вместе над электромобилями, которые поступили в продажу под именами Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Тогда было сказано, что Toyota занималась разработкой шасси, а Subaru — системой полного привода. При этом неясно, как механическая система полного привода Subaru была адаптирована под электромобили. Если bZ4X и Solterra производятся на заводе Toyota в японской префектуре Айти, то новый проект будет выпускаться на предприятии Subaru в Ядзиме.

Новый электрический внедорожник будет использовать некоторые детали от первых двух электромобилей. Это ускорит разработку и сократит расходы обеих компаний. Subaru поставила амбициозные производственные цели. Nikkei пишет, что ежемесячно планируется выпускать 15 000–20 000 экземпляров. Это значительно превышает нынешние продажи в США: 13 577 bZ4X и 9 137 Solterra за этот год.

В мае Subaru объявила, что к концу 2026 года в рамках партнёрства с Toyota на рынке появятся четыре электрических модели. Одна из них представляет собой трёхрядный внедорожник. Он будет собираться в США на заводе Toyota в Кентукки. Производство этой модели должно было начаться в следующем году. Потом Toyota объявила, что запуск откладывается на первую половину 2026 года. В результате в 2026 году у дилеров Subaru и Toyota появятся три новых электромобиля, скорее всего, кроссовера.

Ещё компании продолжат развивать двигатели внутреннего сгорания. В начале этого года Toyota, Subaru и Mazda провели совместную пресс-конференцию. Тогда было сказано, что вместе с электрическими и гибридными предложениями будут представлены новые и улучшенные ДВС.