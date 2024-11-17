Недавно был представлен новый автомобиль Lexus TX, но уже готовится его небольшое обновление на 2025 год. Есть хорошие и плохие новости касательно изменений. К плохим относится рост цен.
Наибольшее повышение цен наблюдается у моделей начального уровня TX 350 и 350 AWD. Обе подорожали на $1440, стартуя с $56490. У моделей верхнего уровня цена возрастёт не так значительно — на $510 на TX 500h F Sport Performance Premium AWD и 500h+ Luxury AWD. Самая дорогая модель Lexus TX станет стоить от $78650.
|Модель
|2024
|2025
|Разница в цене
|TX 350
|$55050
|$56490
|$1440
|TX 350 AWD
|$56650
|$58090
|$1440
|TX 350 Premium
|$58450
|$59290
|$840
|TX 350 Premium AWD
|$60050
|$60890
|$840
|TX 350 Luxury
|$60950
|$61640
|$690
|TX 350 Luxury AWD
|$62550
|$63420
|$870
|TX 350 F Sport Handling AWD (новинка)
|$65760
|TX 500h F Sport Performance Premium AWD
|$69350
|$70010
|$660
|TX 500h F Sport Performance Luxury AWD
|$72650
|$73160
|$510
|TX 500h+ Luxury AWD
|$78050
|$78560
|$51
Впервые Lexus представит вариант с улучшенной управляемостью F Sport Handling для модели TX. Он будет доступен только для TX 350 AWD с начальной ценой $65760. Благодаря появлению F Sport Handling линейка TX теперь включает семь комплектаций: Standard, Premium, Luxury, F Sport Handling, F Sport Performance Premium и F Sport Performance Luxury.
В комплектации F Sport Handling будут доступны такие стандартные функции, как адаптивная переменная подвеска (AVS), интуитивная система помощи при парковке с автоматическим торможением, панорамная крыша, электроскладные сиденья третьего ряда и вентилируемые передние сиденья.
Снаружи этот вариант выделяется уникальной передней частью кузова, задним дефлектором, чёрными рейлингами на крыше, тёмной хромированной отделкой окон, чёрными боковыми зеркалами и эксклюзивными колёсами диаметром 22 дюйма в матовом чёрном цвете. Внутри стиль F Sport проявляется в виде руля с обогревом и кожаной отделкой, алюминиевых педалей и накладок на пороги.
12,3-дюймовый мультифункциональный дисплей станет стандартом для моделей TX 350. В список доступных цветов добавляются два новых оттенка: Wind Chill Pearl и Celestial Silver Metallic. Также появились другие новые цвета: Cloudburst Gray, Caviar, Nightfall Mica и Incognito — последний из которых эксклюзивен для комплектаций F Sport Handling и F Sport Performance.
Стандартной остаётся система безопасности Lexus Safety System+ 3.0, а также характеристики всех двигателей.
Lexus не сообщает точную дату начала продаж модели TX 2025 года.