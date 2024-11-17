Lexus TX ждут незначительные изменения

Недавно был представлен новый автомобиль Lexus TX, но уже готовится его небольшое обновление на 2025 год. Есть хорошие и плохие новости касательно изменений. К плохим относится рост цен.

Наибольшее повышение цен наблюдается у моделей начального уровня TX 350 и 350 AWD. Обе подорожали на $1440, стартуя с $56490. У моделей верхнего уровня цена возрастёт не так значительно — на $510 на TX 500h F Sport Performance Premium AWD и 500h+ Luxury AWD. Самая дорогая модель Lexus TX станет стоить от $78650.

Модель 2024 2025 Разница в цене TX 350 $55050

$56490 $1440 TX 350 AWD

$56650 $58090 $1440 TX 350 Premium

$58450 $59290 $840 TX 350 Premium AWD

$60050 $60890 $840 TX 350 Luxury

$60950 $61640 $690 TX 350 Luxury AWD

$62550 $63420 $870 TX 350 F Sport Handling AWD (новинка)



$65760

TX 500h F Sport Performance Premium AWD

$69350 $70010 $660 TX 500h F Sport Performance Luxury AWD

$72650 $73160 $510 TX 500h+ Luxury AWD

$78050 $78560 $51





Впервые Lexus представит вариант с улучшенной управляемостью F Sport Handling для модели TX. Он будет доступен только для TX 350 AWD с начальной ценой $65760. Благодаря появлению F Sport Handling линейка TX теперь включает семь комплектаций: Standard, Premium, Luxury, F Sport Handling, F Sport Performance Premium и F Sport Performance Luxury.

В комплектации F Sport Handling будут доступны такие стандартные функции, как адаптивная переменная подвеска (AVS), интуитивная система помощи при парковке с автоматическим торможением, панорамная крыша, электроскладные сиденья третьего ряда и вентилируемые передние сиденья.

Снаружи этот вариант выделяется уникальной передней частью кузова, задним дефлектором, чёрными рейлингами на крыше, тёмной хромированной отделкой окон, чёрными боковыми зеркалами и эксклюзивными колёсами диаметром 22 дюйма в матовом чёрном цвете. Внутри стиль F Sport проявляется в виде руля с обогревом и кожаной отделкой, алюминиевых педалей и накладок на пороги.

12,3-дюймовый мультифункциональный дисплей станет стандартом для моделей TX 350. В список доступных цветов добавляются два новых оттенка: Wind Chill Pearl и Celestial Silver Metallic. Также появились другие новые цвета: Cloudburst Gray, Caviar, Nightfall Mica и Incognito — последний из которых эксклюзивен для комплектаций F Sport Handling и F Sport Performance.

Стандартной остаётся система безопасности Lexus Safety System+ 3.0, а также характеристики всех двигателей.

Lexus не сообщает точную дату начала продаж модели TX 2025 года.