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У Tesla самый высокий уровень смертельных аварий среди всех автомобильных брендов
Репутация автомобилей Tesla получила очередной удар

Репутация Tesla как производителя самых безопасных автомобилей поставлена под сомнение в результате недавнего исследования компании iSeeCars. В нём говорится, что автомобили Tesla имеют самый высокий уровень смертельных аварий среди всех брендов. Это противоречит смелым заявлениям компании о безопасности и ставит под вопрос многочисленные утверждения генерального директора Илона Маска на эту тему.

Был выполнен анализ аварий со смертельным исходом с 2017 по 2022 год с участием автомобилей моделей 2018–2022 годов. Выяснилось, что у Tesla было 5,6 смертельных аварий на миллиард миль пробега. Это немного больше, чем у Kia с показателем 5,5 на миллиард миль. Эта статистика ставит Tesla на первое место в списке брендов с самым высоким уровнем смертельных аварий.

В отчёте отдельно упомянуты две модели Tesla. Tesla Model Y заняла шестое место среди самых опасных автомобилей с уровнем смертельных аварий, превышающим средний показатель для автомобилей в 3,7 раза и для внедорожников в 4,8 раза. Tesla Model S показала уровень смертельных аварий, в два раза превышающий средний для автомобилей.

Эти результаты контрастируют с заявлениями генерального директора Tesla Илона Маска и рекламными материалами компании. Маск неоднократно утверждал, что автомобили Tesla являются «самыми безопасными на дороге». Компания заявляет, что её автомобили «спроектированы как самые безопасные в мире».

Не особо помогают выжить передовые технологии помощи водителю Tesla, такие как Autopilot и Full Self-Driving (FSD). Эти системы предназначены для уменьшения человеческих ошибок и повышения безопасности. Кажется, что они могут быть не настолько эффективны, как заявлено.

Карл Брауэр, исполнительный аналитик iSeeCars, в интервью заявил, что высокий уровень аварийности, скорее всего, отражает «сочетание поведения водителей и условий вождения», а не проблемы с безопасностью самих автомобилей.

Несоответствие между заявлениями Tesla о безопасности и данными реальных аварий не осталось незамеченным для регулирующих органов. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) и Министерство юстиции США расследуют, вводила ли Tesla клиентов в заблуждение относительно возможностей систем Autopilot и FSD.

Критики утверждают, что эти передовые системы могут приводить к излишней самоуверенности или отвлечению водителей. Это потенциально способствует авариям, когда требуется ручное вмешательство. Несмотря на тревожные данные об авариях и продолжающиеся расследования, Илон Маск остаётся оптимистичным в отношении автономного будущего Tesla.

В октябре Маск представил планы по созданию роботакси или Cybercab без рулевого колеса. Он уверяет, что производство начнётся до 2027 года. Однако эксперты отрасли скептически относятся к способности Tesla конкурировать с уже действующими игроками на рынке автономных такси, такими как Waymo.

Исследование также подчёркивает тревожную тенденцию в автомобильной отрасли. Хотя современные автомобили оснащены всё более совершенными функциями безопасности, растущий уровень аварий и смертей свидетельствует о том, что эти улучшения нивелируются отвлечением внимания водителей и увеличением скоростей. Данные исследования напоминают, что даже самые передовые технологии в автомобилях не могут полностью компенсировать человеческий фактор за рулём.

#автомобили #tesla
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