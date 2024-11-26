Исследования проводились с автомобилями за 10 лет.

Tesla Model 3, признанная самой экономичной машиной за последние 10 лет, столкнулась с серьезными проблемами надежности. Исследования, проведенные Consumer Reports и немецкой организацией TUV, показали, что несмотря на низкие затраты на эксплуатацию, этот автомобиль часто ломается.

По данным Consumer Reports, электромобили Tesla оказались наиболее выгодными в долгосрочной перспективе. Однако немецкое исследование TUV, которое является обязательной проверкой для всех машин, используемых в Германии старше 3 лет, два года подряд ставит Model 3 на последнее место по надежности. В ходе исследования, которое включает проверку шасси, тормозов, рулевого управления и многих других систем, каждый пятый автомобиль не проходит испытание. Tesla Model 3 особенно часто выходит из строя из-за проблем с фарами, тормозами и подвеской.

Исследователи TUV объясняют, что проблемы с тормозами и подвеской у электрокаров могут быть связаны с их большей массой по сравнению с традиционными машинами, а также с особенностями рекуперативного торможения, которое не обеспечивает достаточной нагрузки на тормозную систему.

Йоахим Бюлер, управляющий директор Ассоциации TUV, подчеркнул: «Несмотря на большой пробег, Model 3 демонстрирует значительные недостатки. Особенно много проблем возникает с тормозами, осью и освещением, что свидетельствует о проблемах с обслуживанием и ремонтом».

Исследование также выявило, что электрокары, созданные на базе уже существующих моделей с двигателем внутреннего сгорания, как правило, более надежны. Например, VW e-Golf и Mini Cooper SE показали гораздо меньше неисправностей, чем Renault Zoe и Tesla Model 3.