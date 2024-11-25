По оценкам издания Bloomberg, его состояние оценивается в 347,8 миллиарда долларов

Личные активы Илона Маска достигли рекордной отметки в 347,8 миллиарда долларов, что, согласно оценкам Bloomberg, стало историческим максимумом по состоянию одного человека. Увеличение состояния главы Tesla связано с ростом капитализации его компаний на фоне положительных ожиданий от президентства Дональда Трампа.

На данный момент рыночная капитализация Tesla составляет 1,13 триллиона долларов и уверенно растет с момента избрания Трампа на пост президента Соединённых Штатов. Это, в частности, обусловлено его заявлением о намерении упростить процесс легализации автономного транспорта. Также отмечается, что Трамп готов оказать поддержку космическому предприятию Илона Маска SpaceX. Он был на одном из недавних запусков. Кроме того, наблюдается рост стоимости акций стартапа Маска xAI, который занимается исследованием возможностей искусственного интеллекта.

Илон Маск не в первый раз становится владельцем рекордного состояния. В 2021 году его капитал в 340,4 миллиарда долларов также называли историческим достижением. Не исключено, что активы предпринимателя растут на фоне ожиданий его работы в администрации США. В середине ноября появилась информация о том, что он возглавит специальный Департамент эффективности правительства, который займётся оптимизацией управленческих структур страны.