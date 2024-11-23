Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вызов электромобилей Tesla в беспилотном режиме с парковки стал доступен в Европе и на Ближнем Востоке
До этого территория работы функции была ограничена США.

Необходимость держать личное транспортное средство на удалении от мест назначения является следствием высокой степени автомобилизации, поскольку парковочных средств поблизости во многих случаях не хватает. Компания Tesla пытается облегчить водителям хотя бы этап передвижения до парковочного места и обратно, предлагая функцию Actually Smart Summon, которая позволяет электромобилям марки самостоятельно добираться от места высадки владельца до парковки и забирать его обратно. Как сообщает Electrek, теперь данной функцией можно воспользоваться в Европе и странах Ближнего Востока.

Источник изображения: Electrek

Что характерно, в этих регионах автопилот Tesla не разрешён на законодательном уровне, но имеющиеся ограничения не препятствуют внедрять данную функцию. Электромобили Tesla при перемещении с парковки и обратно без водителя ориентируются исключительно по камерам, поскольку от прочих типов датчиков компания начала отказываться ещё несколько лет назад. Во многом это происходило радии экономии, отчасти из-за амбиций Илона Маска (Elon Musk), который постоянно напоминает, что водители при управлении машиной также полагаются преимущественно на органы зрения.

Применять функцию автоматического вызова машины с парковочного места можно только на закрытых пространствах и частных автодорогах, при этом владелец должен визуально контролировать перемещение электромобиля. Tesla снимает с себя ответственность за возможные последствия ДТП с участием её электромобилей, движущихся без водителя в рамках работы данной системы. Практическая польза от этого нововведения, по словам очевидцев, чаще всего сводится к маневрированию пустой машины в узких парковочных пространствах, которые не позволяют открыть двери для выхода водителя. Подобные функции уже предлагают многие другие автопроизводители, просто Tesla свою рассчитала для работы на несколько более продолжительных траекториях движения.

#tesla #европа #электромобили tesla #автопилот #ближний восток
+
Написать комментарий (0)
BYD займётся разработкой собственных чипов для автопилота
Samsung и SK hynix разрабатывают вариант памяти HBM4 для нужд Tesla
Европейские производители чипов призывают власти ЕС уделить больше внимания выпуску зрелых компонентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
1
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
40
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
12
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
147
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
36
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
56
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
5
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
61
Мои игры ушедшего десятилетия, которые стоит пройти и не раз
9

Сейчас обсуждают

Yurchik
08:37
Они бы лучше разворот сделали с ТТК возле Москва Сити
В Москве построят новую дорогу протяженностью 22,5 км за 150 млрд руб.
vl
08:37
да не лозунги, а простой здравый смысл. Про Переворот не совсем понял, если речь идёт о перестройке, то прочитай решения ЦК того времени и сам всё поймёшь. Что-то тебе говорят такие такие слова, как "...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Yurchik
08:33
А чего так дёшево?
В Москве построят новую дорогу протяженностью 22,5 км за 150 млрд руб.
Юрий Бутрин
08:28
В Москве нет улицы Трофимовой, есть улица, названная в честь Героя Советского Союза Владимира Вильевича Трофимова (1925--1944) , прежде, чем писать изучайте материал!
В Москве построят новую дорогу протяженностью 22,5 км за 150 млрд руб.
swr5
08:18
В США просто смеялись с необразованного и недальновидного руководства СССР. Именно коммунисты допустили то, что мы расхлебываем по сей день.
Как курс доллара влияет на экономику и состояние общества
Андрей Лебедев
07:38
Так игра про то, как говорящие на мове господа, истребляют друг-друга за банку консерв на фоне постапокалиптического пейзажа. Разработчиками наши слоняры, плюс игра полностью бесплатна для РФ. Другое ...
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
Денис Попов
07:33
автор нубас похоже какой-то, с радиками установил amdgpu и все отлично работает везде, с нвидией же... лаги в кде, разрывы, артефакиы, вайланд запустить это вообще ж..
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Лев корл
07:31
Честно тоже удивлен, в конфу за 350 килорублей ставить B650М Вряд ли 9950Х раскроется по полной, он достоин, все - таки, полноценного Х670, там и разгон, возможно, правильно будет работать и для четыр...
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
Vorvort
07:28
Я с кредитки делаю крупные покупки, чтобы получить повышенный кэшбек. Но нужно в предыдущий месяц запланировать покупку и выбрать её категорию в кэшбеке на следующий месяц.
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
Эдуард Кузнецов
07:20
А баба яга против.) Не, ну шутки шутками, но тут явно что то с психикой не то. Такие эмоции к железкам ненормально испытывать.
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем