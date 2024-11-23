До этого территория работы функции была ограничена США.

Необходимость держать личное транспортное средство на удалении от мест назначения является следствием высокой степени автомобилизации, поскольку парковочных средств поблизости во многих случаях не хватает. Компания Tesla пытается облегчить водителям хотя бы этап передвижения до парковочного места и обратно, предлагая функцию Actually Smart Summon, которая позволяет электромобилям марки самостоятельно добираться от места высадки владельца до парковки и забирать его обратно. Как сообщает Electrek, теперь данной функцией можно воспользоваться в Европе и странах Ближнего Востока.

Источник изображения: Electrek

Что характерно, в этих регионах автопилот Tesla не разрешён на законодательном уровне, но имеющиеся ограничения не препятствуют внедрять данную функцию. Электромобили Tesla при перемещении с парковки и обратно без водителя ориентируются исключительно по камерам, поскольку от прочих типов датчиков компания начала отказываться ещё несколько лет назад. Во многом это происходило радии экономии, отчасти из-за амбиций Илона Маска (Elon Musk), который постоянно напоминает, что водители при управлении машиной также полагаются преимущественно на органы зрения.

Применять функцию автоматического вызова машины с парковочного места можно только на закрытых пространствах и частных автодорогах, при этом владелец должен визуально контролировать перемещение электромобиля. Tesla снимает с себя ответственность за возможные последствия ДТП с участием её электромобилей, движущихся без водителя в рамках работы данной системы. Практическая польза от этого нововведения, по словам очевидцев, чаще всего сводится к маневрированию пустой машины в узких парковочных пространствах, которые не позволяют открыть двери для выхода водителя. Подобные функции уже предлагают многие другие автопроизводители, просто Tesla свою рассчитала для работы на несколько более продолжительных траекториях движения.