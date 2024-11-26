Kirin 9020 производится на техпроцессе 6 нм

Серия смартфонов Huawei Mate 70 является последним флагманским предложением китайского производителя. В прошлом году компания удивила конкурентов, представив чипсет Kirin 9000S в линейке Mate 60. Так происходит и на этот раз с процессорами Kirin 9020. Не сообщается, на каком техпроцессе они производятся, но известно о 12 ядрах CPU, новом графическом процессоре и многом другом.

Изображение в Twitter раскрывает характеристики Kirin 9020. Прежняя утечка упоминала, что чип будет производиться по техпроцессу 6 нм. Это подразумевает, что SMIC и Huawei нашли способ преодолеть барьер в 7 нм. Что касается конфигурации, то Kirin 9020 поддерживает многопоточность.

Два ядра работают на частоте 2,5 ГГц, четыре других — на 1,6 ГГц, а оставшиеся достигают 2,15 ГГц. Ранее Huawei использовала собственные ядра процессоров. Теперь на изображении не указано, сохранила ли компания этот подход или выбрала дизайн ARM. Что касается графического процессора, то здесь используется новый Maleoon 920, который может работать на частоте до 840 МГц.

Реальная производительность пока неизвестна. Очевидно, что чип не будет на уровне ведущих современных предложений и может потреблять больше энергии. Если новый чип будет опережать Kirin 9010, уже это будет хорошо.