Huawei уступает лидерам рынка искусственного интеллекта

Китайская компания Huawei сталкивается с трудностями в производстве передовых чипов, способных поддерживать обработку приложений искусственного интеллекта и соответствовать производительности даже более старых продуктов Nvidia. Виной тому опять санкции со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Санкции США, введённые несколько лет назад, запретили тайваньской компании TSMC продавать свои самые передовые чипы в Китай. Также они ограничили доступ китайских производителей к новейшему оборудованию для производства чипов от нидерландской компании ASML.

Поскольку это оборудование необходимо для создания современных чипов, планы Huawei по разработке новых процессоров, способных работать с задачами ИИ, ограничены техпроцессом 7 нм, и это не изменится в течение следующих двух лет. Последние ИИ-чипы Nvidia серии H100 изготавливаются с использованием техпроцесса TSMC N4. Это усовершенствованная версия техпроцесса 5 нм TSMC, которая опережает технологию 7 нм более чем на одно поколение. Санкции администрации Байдена против китайской SMIC, которые запрещают компании приобретать новейшие машины для производства чипов на основе экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии от ASML, не позволяют SMIC перейти с техпроцесса 7 нм на более продвинутые технологии.

Поскольку ASML является единственной компанией в мире, предоставляющей такое оборудование, у SMIC остаётся возможность использовать лишь более старые сканеры, работающие на основе глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии. Китайская компания вынуждена применять метод многократной экспозиции, чтобы производить чипы 7 нм. Это увеличивает сложность производства, время изготовления и ухудшает качество.

Будучи отрезанной от последних технологий TSMC, Huawei вынуждена полагаться на продукцию SMIC и проектировать свои чипы на основе устаревшего техпроцесса 7 нм. TSMC готовится выпускать чипы 2 нм уже в следующем году, так что планы Huawei по самостоятельной разработке процессоров для ИИ сталкиваются с серьёзными трудностями.

Эти проблемы не только снижают конкурентоспособность Huawei на рынке потребительской электроники, но и затрудняют попытки Китая достичь полупроводниковой независимости в эпоху искусственного интеллекта и сохранять паритет с США.