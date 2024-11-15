Флагманы Huawei Mate 70 будут анонсированы в ноябре

Компания Huawei назвала дату анонса своих флагманских смартфонов серии Mate 70. В заявлении во время интервью на автосалоне в Гуанчжоу 2024 года Ричард Ю, генеральный директор потребительского бизнес-подразделения Huawei, сообщил, что устройства будут представлены 26 ноября.

Официальные аккаунты Huawei Mobile в социальных сетях пока не опубликовали эту дату. С учётом того, что назвал её не кто-то, а генеральный директор, сомневаться не приходится.

Ожидается, что в рамках серии будет выпущено как минимум четыре модели. Это будут базовая Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и наиболее премиальный аппарат Mate 70 RS Ultimate.

Они станут первыми смартфонами на операционной системе HarmonyOS Next. Впервые она не связана с Android Open Source Project (AOSP).

Аппаратные характеристики пока неизвестны. Сообщается, что смартфоны будут оснащены новым процессором HiSilicon Kirin, предварительно названным Kirin 9100. Считается, что его производит компания SMIC на техпроцессе 6 нм. Производительность ожидается на уровне Snapdragon 8+ Gen 1.

Серия Mate 70 должна сохранить круглый модуль камеры с четырьмя объективами. Также могут использоваться кремний-углеродные батареи, которые в последнее время применяются в смартфонах всё чаще. За исключением стандартной модели, серия Mate 60 содержит аккумуляторы ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 88 Вт.

Серия Mate 70 может оснащаться аккумуляторами даже большей ёмкости. Также ожидается, что устройства будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку до 20 Вт.