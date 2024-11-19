Samsung демонстрирует противоречивые результаты на рынке мобильных устройств

Компания Kantar только что опубликовала отчёт за 3-й квартал об операционных системах смартфонов. Согласно ему, глобальные продажи остаются в основном на прежнем уровне, а в некоторых случаях даже снижаются на 2% по сравнению с прошлым годом. Это связано с низким спросом в материковом Китае и Японии.

В США наблюдается сильный рост продаж смартфонов, которые увеличились на 21%. В Европе (в пятёрке крупнейших стран) продажи выросли на 13%. В Австралии продажи выросли на 19%. На глобальном уровне серия iPhone 15 остаётся самой популярной линейкой смартфонов. Samsung сохраняет позицию лидера среди брендов на Android, несмотря на потерю доли рынка во всех регионах.

В США Apple лидирует по продажам. iPhone 16 Pro Max может стать самым продаваемым устройством из новой линейки iPhone. Samsung сталкивается с трудностями в виде снижения доли продаж на 6%. Galaxy A15 занимает первое место по продажам, за ней следует Galaxy S24+. В США Google занимает третье место.

В Европе Samsung остаётся лидером среди брендов на Android. Последние складные модели компании (Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6) принесли лишь 5% от общих продаж Samsung.

Смартфоны Google Pixel поднялись на третье место среди Android-устройств. Pixel 9 Pro XL является самой популярной моделью среди новинок линейки Pixel 9. Samsung продолжает оставаться лидером среди брендов на Android.

Apple сохраняет второе место в Европе. iPhone 16 Pro стала самой востребованной моделью в этой линейке.

В материковом Китае Huawei вернула себе позицию самого продаваемого бренда в стране, впервые за более чем три года. Этот успех обусловлен последним релизом — Pura 70, который является переработанной версией серии смартфонов P.

Однако спрос в материковом Китае и Японии ослаб. В Китае он снизился на 23%, а в Японии на 16% по сравнению с прошлым годом.

В Японии доля продаж Android увеличилась на 2%. Самым продаваемым брендом стал местный производитель Sharp, который обогнал Google Pixel. Продажи Oppo и Xiaomi в Японии выросли на 3% и 4% соответственно.

В Австралии продажи Android выросли на 5%. Однако в этом регионе Apple остаётся лидером по продажам, несмотря на снижение объёмов продаж. Samsung занимает второе место (первое среди брендов Android), а Google сохраняет стабильную третью позицию.