Начинает появляться информация о грядущем рестайлинге автомобиля BMW iX 2026 года. Сообщение на форуме Bimmerpost от надёжного инсайдера утверждает, что электрический внедорожник BMW станет мощнее, а названия моделей изменятся. Вырастет ёмкость батарей и запас хода. Упоминаются новые цвета кузова обновлённой модели.
BMW запустила свой первый полностью электрический кроссовер в июле 2021 года. BMW iX сравним с X5 по размерам снаружи, но гораздо просторнее внутри благодаря полностью электрической трансмиссии. Он не основан на X5; вместо этого использовалась специально разработанная платформа с шасси из алюминия и углеродного волокна, а также сочетанием материалов для кузовных панелей.
Пользователь форума Bimmerpost под ником ynguldyn сообщает, что с рестайлингом BMW увеличивает мощность каждой модели. Все модификации станут лучше предыдущих. Базовая версия xDrive40 будет заменена на xDrive45, мощность которой вырастет с 322 л.с. до 400 л.с. Модель xDrive50 заменят на xDrive60 с ростом мощности с 516 л.с. до 535 л.с. M60 теперь будет называться M70 и выдавать 650 л.с. вместо 610 л.с. Показатели крутящего момента останутся прежними: 764,4 Нм для обеих версий xDrive и 1100 Нм для новой M70.
Согласно утечке, все три версии iX 2026 года получат слегка увеличенную ёмкость батарей. В версии начального уровня ёмкость вырастет с 71 до 96 кВт•ч, а в топовой — с 105,2 до 109,6 кВт•ч. Хотя значительного увеличения запаса хода ожидать не стоит, небольшой прирост по сравнению с нынешними 521 км у xDrive50 возможен.
Также сказано, что в 2026 году будет предложено 11 цветовых опций. Это больше, чем BMW предлагает для модели 2025 года. Среди изменений — исчезновение синих цветов Phytonic Blue и Blue Ridge Mountain.
Неподтверждённые цвета для BMW iX 2026 года:
- Белый Alpine White
- Чёрный Sapphire Black
- Чёрный Carbon Black
- Красный Aventurin Red
- Синий Mineral White
- Синий Arctic Race Blue
- Storm Bay
- Серый Dune Grey
- Серый Frozen Deep Grey
- Тёмный Dark Graphite
- Синий Tanzanite Blue
Среди других изменений упоминаются новые решётки Iconic Glow. Это подсвечиваемая решётка, которую BMW предлагает на большинстве своих новых моделей. Также ожидается появление новых вариантов колёсных дисков.
Информации о том, когда BMW планирует объявить об изменениях в iX, пока нет. С учётом утечки данных этого стоит ожидать в ближайшие месяцы. Некоторые источники говорят о марте.