Один из наиболее странных электромобилей BMW изменится в 2026 году

Начинает появляться информация о грядущем рестайлинге автомобиля BMW iX 2026 года. Сообщение на форуме Bimmerpost от надёжного инсайдера утверждает, что электрический внедорожник BMW станет мощнее, а названия моделей изменятся. Вырастет ёмкость батарей и запас хода. Упоминаются новые цвета кузова обновлённой модели.

BMW запустила свой первый полностью электрический кроссовер в июле 2021 года. BMW iX сравним с X5 по размерам снаружи, но гораздо просторнее внутри благодаря полностью электрической трансмиссии. Он не основан на X5; вместо этого использовалась специально разработанная платформа с шасси из алюминия и углеродного волокна, а также сочетанием материалов для кузовных панелей.

Пользователь форума Bimmerpost под ником ynguldyn сообщает, что с рестайлингом BMW увеличивает мощность каждой модели. Все модификации станут лучше предыдущих. Базовая версия xDrive40 будет заменена на xDrive45, мощность которой вырастет с 322 л.с. до 400 л.с. Модель xDrive50 заменят на xDrive60 с ростом мощности с 516 л.с. до 535 л.с. M60 теперь будет называться M70 и выдавать 650 л.с. вместо 610 л.с. Показатели крутящего момента останутся прежними: 764,4 Нм для обеих версий xDrive и 1100 Нм для новой M70.

Согласно утечке, все три версии iX 2026 года получат слегка увеличенную ёмкость батарей. В версии начального уровня ёмкость вырастет с 71 до 96 кВт•ч, а в топовой — с 105,2 до 109,6 кВт•ч. Хотя значительного увеличения запаса хода ожидать не стоит, небольшой прирост по сравнению с нынешними 521 км у xDrive50 возможен.

Также сказано, что в 2026 году будет предложено 11 цветовых опций. Это больше, чем BMW предлагает для модели 2025 года. Среди изменений — исчезновение синих цветов Phytonic Blue и Blue Ridge Mountain.

Неподтверждённые цвета для BMW iX 2026 года:

Белый Alpine White

Чёрный Sapphire Black

Чёрный Carbon Black

Красный Aventurin Red

Синий Mineral White

Синий Arctic Race Blue

Storm Bay

Серый Dune Grey

Серый Frozen Deep Grey

Тёмный Dark Graphite

Синий Tanzanite Blue

Среди других изменений упоминаются новые решётки Iconic Glow. Это подсвечиваемая решётка, которую BMW предлагает на большинстве своих новых моделей. Также ожидается появление новых вариантов колёсных дисков.

Информации о том, когда BMW планирует объявить об изменениях в iX, пока нет. С учётом утечки данных этого стоит ожидать в ближайшие месяцы. Некоторые источники говорят о марте.