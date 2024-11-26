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Электромобиль BMW iX 2026 претерпит внешние изменения и станет мощнее
Один из наиболее странных электромобилей BMW изменится в 2026 году

Начинает появляться информация о грядущем рестайлинге автомобиля BMW iX 2026 года. Сообщение на форуме Bimmerpost от надёжного инсайдера утверждает, что электрический внедорожник BMW станет мощнее, а названия моделей изменятся. Вырастет ёмкость батарей и запас хода. Упоминаются новые цвета кузова обновлённой модели.

BMW запустила свой первый полностью электрический кроссовер в июле 2021 года. BMW iX сравним с X5 по размерам снаружи, но гораздо просторнее внутри благодаря полностью электрической трансмиссии. Он не основан на X5; вместо этого использовалась специально разработанная платформа с шасси из алюминия и углеродного волокна, а также сочетанием материалов для кузовных панелей.

Пользователь форума Bimmerpost под ником ynguldyn сообщает, что с рестайлингом BMW увеличивает мощность каждой модели. Все модификации станут лучше предыдущих. Базовая версия xDrive40 будет заменена на xDrive45, мощность которой вырастет с 322 л.с. до 400 л.с. Модель xDrive50 заменят на xDrive60 с ростом мощности с 516 л.с. до 535 л.с. M60 теперь будет называться M70 и выдавать 650 л.с. вместо 610 л.с. Показатели крутящего момента останутся прежними: 764,4 Нм для обеих версий xDrive и 1100 Нм для новой M70.

Согласно утечке, все три версии iX 2026 года получат слегка увеличенную ёмкость батарей. В версии начального уровня ёмкость вырастет с 71 до 96 кВт•ч, а в топовой — с 105,2 до 109,6 кВт•ч. Хотя значительного увеличения запаса хода ожидать не стоит, небольшой прирост по сравнению с нынешними 521 км у xDrive50 возможен.

Также сказано, что в 2026 году будет предложено 11 цветовых опций. Это больше, чем BMW предлагает для модели 2025 года. Среди изменений — исчезновение синих цветов Phytonic Blue и Blue Ridge Mountain.

Неподтверждённые цвета для BMW iX 2026 года:

  • Белый Alpine White
  • Чёрный Sapphire Black
  • Чёрный Carbon Black
  • Красный Aventurin Red
  • Синий Mineral White
  • Синий Arctic Race Blue
  • Storm Bay
  • Серый Dune Grey
  • Серый Frozen Deep Grey
  • Тёмный Dark Graphite
  • Синий Tanzanite Blue

Среди других изменений упоминаются новые решётки Iconic Glow. Это подсвечиваемая решётка, которую BMW предлагает на большинстве своих новых моделей. Также ожидается появление новых вариантов колёсных дисков.

Информации о том, когда BMW планирует объявить об изменениях в iX, пока нет. С учётом утечки данных этого стоит ожидать в ближайшие месяцы. Некоторые источники говорят о марте.

#электромобили #bmw
Источник: carbuzz.com
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