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Zelikman
BMW сообщила о падении квартальной прибыли на 85,8%
В последнее время дела у немецких автопроизводителей продолжают ухудшаться. Ранее о подобных проблемах сообщила Mercedes-Benz

  Концерн BMW представил финансовый отчёт за третий квартал, из которого видно, что, несмотря на 13%-ное снижение поставок автомобилей в годовом выражении, квартальная прибыль до вычета налогов упала на ошеломительные 85,8%. Ранее о подобном падении прибыли сообщал другой немецкий автопроизводитель — Mercedes-Benz. В компаний объясняют текущие проблемы падением спроса в Китае, а BMW дополнительно столкнулась с убытками из-за обширной кампании по отзыву автомобилей.

  Среди брендов BMW Group наибольшее негативное влияние испытала марка MINI, которая сейчас обновляет свой модельный ряд и переходит на производство электромобилей, с продажами, упавшими на 25,2%. BMW зафиксировала сокращение на 11,4%, тогда как Rolls-Royce — на 16,2%. В то же время руководство отмечает, что, хоть позиции в Китае и ухудшились, мировые продажи электромобилей увеличились, и их доля в общем объёме превысила 19%. Прибыль автомобильного подразделения BMW за третий квартал составила 433 миллиона евро по сравнению с 3,043 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

  Неутешительные финансовые показатели BMW обусловлены необходимостью финансирования масштабной отзывной кампании, затронувшей свыше 1,5 миллиона автомобилей по всему миру. Данная кампания связана с потенциальными проблемами в электронных компонентах тормозных систем, поставляемых компанией Continental. Что касается ситуации в Китае, то её причины кроются в общем состоянии экономики страны, что негативно сказывается на спросе на зарубежные премиум-бренды. Тем более местные компании начинают предлагать всё более доступные и технологичные решения. В то же время руководство концерна уверено, что в четвертом квартале текущего года ситуация начнет улучшаться.

  Финансовые результаты основного конкурента BMW, компании Mercedes-Benz, также показали значительное ухудшение по итогам третьего квартала. Прибыль автомобильного сегмента до уплаты налогов снизилась с 3,4 до 1,2 миллиарда евро, что составило 65% падения. В компании рассчитывают, что результаты 2024 года будут немного хуже, чем в 2023-м, однако в дальнейшем планируется рост, в том числе благодаря запуску новых моделей на рынок.

#автомобили #транспорт #рынок #bmw #mercedes-benz
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