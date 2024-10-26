Для любителей «поиграть» сцеплением, так сказать.

Баварский автопроизводитель BMW представил специальную версию спортивного купе M2, посвящённую 30-летию своего присутствия на рынке Мексики. Всего будет выпущено 30 экземпляров BMW M2 30 Years Edition, предназначенных исключительно для этой страны.

Главным отличием юбилейной версии стала шестиступенчатая механическая коробка передач, которая заменила восьмиступенчатый «автомат» M Steptronic, доступный в стандартной комплектации M2. Кроме того, покупатели смогут выбрать один из двух уникальных матовых оттенков кузова: синий Frozen Portimao Blau metallic или серый Frozen Pure Grey metallic.

В салоне BMW M2 30 Years Edition установлены спортивные сиденья-ковши с электрорегулировками, отделанные кожей красного и черного цветов. Рулевое колесо обтянуто алькантарой, а интерьер дополняют декоративные элементы из углеродного волокна.

Под капотом юбилейной версии находится тот же 3,0-литровый шестицилиндровый рядный двигатель, что и у стандартной модели M2 2025 модельного года. Его мощность увеличена до 480 л.с., а максимальный крутящий момент для версии с «механикой» составляет 550 Нм. Адаптивные амортизаторы и электронноуправляемая блокировка дифференциала входят в стандартную комплектацию.

Стоимость BMW M2 30 Years Edition в Мексике начинается от 2 149 900 песо (около 10,39 млн рублей). Производство юбилейной версии налажено на заводе BMW в Лерме, где также выпускаются стандартные купе M2.

Недавно был обновлён и BMW 2 Series Gran Coupe. Модель лишилась механической коробки передач, а мощность топовой версии M235 xDrive снижена с 306 до 300 л.с. Крутящий момент уменьшился на 50 Нм – до 400 Нм. Однако, на динамических характеристиках автомобиля это изменение не сказалось.