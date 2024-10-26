Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
BMW представила особую версию спорткупе M2 с шестиступенчатой «механикой»
Для любителей «поиграть» сцеплением, так сказать.

Баварский автопроизводитель BMW представил специальную версию спортивного купе M2, посвящённую 30-летию своего присутствия на рынке Мексики. Всего будет выпущено 30 экземпляров BMW M2 30 Years Edition, предназначенных исключительно для этой страны.

Главным отличием юбилейной версии стала шестиступенчатая механическая коробка передач, которая заменила восьмиступенчатый «автомат» M Steptronic, доступный в стандартной комплектации M2. Кроме того, покупатели смогут выбрать один из двух уникальных матовых оттенков кузова: синий Frozen Portimao Blau metallic или серый Frozen Pure Grey metallic.

В салоне BMW M2 30 Years Edition установлены спортивные сиденья-ковши с электрорегулировками, отделанные кожей красного и черного цветов. Рулевое колесо обтянуто алькантарой, а интерьер дополняют декоративные элементы из углеродного волокна.

Под капотом юбилейной версии находится тот же 3,0-литровый шестицилиндровый рядный двигатель, что и у стандартной модели M2 2025 модельного года. Его мощность увеличена до 480 л.с., а максимальный крутящий момент для версии с «механикой» составляет 550 Нм. Адаптивные амортизаторы и электронноуправляемая блокировка дифференциала входят в стандартную комплектацию.

Стоимость BMW M2 30 Years Edition в Мексике начинается от 2 149 900 песо (около 10,39 млн рублей). Производство юбилейной версии налажено на заводе BMW в Лерме, где также выпускаются стандартные купе M2.

Недавно был обновлён и BMW 2 Series Gran Coupe. Модель лишилась механической коробки передач, а мощность топовой версии M235 xDrive снижена с 306 до 300 л.с. Крутящий момент уменьшился на 50 Нм – до 400 Нм. Однако, на динамических характеристиках автомобиля это изменение не сказалось.

#автомобили #bmw #bmw m2
+
Написать комментарий (0)
КАМАЗ и АФК «Система» представили грузовик на водородном топливе
Volkswagen возродила свою позабытую марку Scout, представив сразу внедорожник Traveler и пикап Terra
Geely раскрыла брутальную внешность своего нового кроссовера Cowboy
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
239
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
5
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
108
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
40
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
48
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
4
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5

Сейчас обсуждают

Apyruite
00:48
Какое он имеет отношение к Турции кроме гражданства?
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
lewile
00:47
Так у тебя пенсия 12к ты чё нам в уши ссышь ципсошник сраный
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Apyruite
00:47
Кто согласится страховать?
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
lewile
00:45
Так ты пенсионер нищеброд или пацан на пилораме определись уже, а может RGB неопределившееся? Чтоб пенсия нормальная была надо работать было а не куи сосать
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Майкопское Честное
00:19
Умственный инвалид Воврот (и примкнувший к нему Китя) умудрился на МРОТ приобрести дорогой бесполезный кусок фекалий под названием 7900XTX
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Руслан Кондратьев
00:17
Ну не знаю, у меня АМД Радеон, дрова скачиваются, любители кожаной куртки, как он вас имеет, а, круто да😂? Толи еще будет, готовьте побольше вазелина
Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
Валерий Агапов
00:17
Лечебное голодание это чистка организма и лечение от многих болезней, а не то что вы все валите в одну неисчерпаемую кучу. Я уже это писал. и то, что доходил до чистых 28 суток. Ни одна тётя не среаги...
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
Майкопское Честное
00:17
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Гега Озургетский
00:13
ты что колбун? как ютуб разблокировал. у меня не показывает чё только не делал. хоть раскажи чё там вкраце в видосе.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Гега Озургетский
00:08
я растроен что мы пенсионеры выживаем на мрот 12к руб. и еще кредит не дают взять. типа несите деньги в банк вклады..куяды.. какие деньги ёпт? у меня до пенсии 3тыши руб осталось какие вклады. бесит. ...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем