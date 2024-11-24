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Zelikman
BMW выпустила специальную версию своего седана 2 серии исключительно для китайского рынка
Данная модель стала длиннее европейского варианта для большего комфорта пассажиров второго ряда.

  Компания BMW официально представила в Китае совершенно новую версию седана 2 серии последнего поколения. Специально для китайского рынка производитель впервые разработал удлиненный вариант Gran Coupe, который будет производиться на совместном предприятии BMW Brilliance в Китае.

  Модель основана на архитектуре UKL. Длина автомобиля увеличилась на 117 мм по сравнению с европейской версией и составляет 4663 мм, размер колёсной базы стал 2780 мм, больше на 110 мм, а высота крыши возросла на 12 мм — 1457 мм. Все эти дополнительные миллиметры были использованы для увеличения размеров задних дверей и создания более комфортного пространства для пассажиров второго ряда.

  Среди внешних отличий от европейской версии можно отметить слегка изменённые боковые изгибы, а также замену традиционных дверных ручек на утопленные варианты, которые соответствуют стилю более крупных моделей бренда. Автомобиль комплектуется колёсными дисками диаметром 18 или 19 дюймов. 

  Кроме того, конструкция панорамной крыши претерпела небольшие изменения. В то время как европейская версия имеет разделение на две секции и содержит люк, в китайском варианте используется единая цельная панель. Моторная линейка новой версии включает в себя 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 156 лошадиных сил, а также 2,0-литровый турбомотор, который может выдавать 204 или 300 сил. Эти моторы работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, причем привод может быть как передним, так и полным.

  Максимальная версия M235L xDrive Gran Coupe разгоняется до 100 км/ч всего за 5 секунд, а её предельная скорость ограничена на уровне 250 км/ч. Производство удлинённой версии BMW 2 серии планируется начать в Китае до завершения 2024 года, а продажи четырёхдверного купе начнутся в первой половине 2025 года. Предполагается, что автомобили, произведённые на местном уровне, будут значительно дешевле тех, которые импортировались из Германии. Начальная цена последней модели составляла 273 тысячи юаней, примерно 3,8 миллиона рублей.

#китай #автомобили #транспорт #bmw
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