Kia готовит удобный модульный электрический фургон

Автопроизводитель Kia представил два новых концептуальных автомобиля на выставке Specialty Equipment Market Association (SEMA) в Лас-Вегасе. Наибольшее внимание привлекает концептуальная модель электрофургона PV5. Получивший имя WKNDR, он разработан на платформе Kia Platform Beyond Vehicles. Она ориентирована на модульный дизайн, который компания представила ранее в этом году на выставке CES.

PV5 использует адаптируемое решение для хранения под названием Gear Head. Оно может выполнять несколько функций, включая защищённое место для хранения наружного оборудования, когда фургон стоит. Оно может питаться от солнечных панелей на крыше и от гидротурбинных колёс.

Кроме того, на этом мероприятии Kia представила концептуальный электромобиль EV9 ADVNTR. Это полностью электрический внедорожник с кастомной багажной корзиной на крыше и комбинацией колёс и шин для внедорожных поездок.

Компания в пресс-релизе не назвала подробностей о ценах и датах выпуска. Исходя из ограниченной информации о планах Kia по производству PVB, модульный фургон WKNDR могут выпустить не раньше следующего года.