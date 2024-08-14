Базовая комплектация Kia K4 2025 в США начнёт продаваться в сентябре за $21990

Автомобиль на замену Kia Forte был представлен в марте, но тогда новый седан Kia K4 не имел ценника. Продажи должны стартовать в сентябре, поэтому южнокорейский производитель решил озвучить стоимость. Базовая модель обойдётся покупателям в США в $21990. Мало какие привлекательные автомобили могут предложить такой низкий порог входа, тем более что с уходом Nissan Versa Kia может остаться почти единственным игроком в сегменте доступных седанов.

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Разрыв между базовой и топовой комплектацией в этом сегменте обычно не превышает $10000. Стоимость между ближайшими комплектациями отличается на $1000, пока не доходит до наиболее дорогих моделей, но и они стоят не более $28000.

Продажи стартуют с базовых моделей. Желающие получить автомобиль с более спортивным внешним видом должны будут подождать до ноября, когда будут представлены версии GT-Line. В начале следующего года появится ещё более мощный вариант — GT-Line Turbo.

Последний будет оснащён 1,6-литровым турбированным четырёхцилиндровым двигателем мощностью 190 л.с. с крутящим моментом 264,4 Н·м, а также автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Все модели, не относящиеся к Turbo, получат четырёхцилиндровый двигатель мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 179 Н·м с передним приводом. Длина автомобиля составляет 4,7 м, а ширина — 1,85 м. В салоне установлен сенсорный экран информационно-развлекательной системы размером 12,3 дюйма, а также такой же дисплей на приборной панели.

С дополнительными опциями автомобиль приобретает вполне премиальный вид. В стандартной комплектации есть 11 современных систем помощи водителю и опция Digital Key 2.0.