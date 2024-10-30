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gotreksson
Kia выпустила новый пикап для глобального рынка
Компания Kia представила свой новый пикап среднего размера Tasman, который обещает стать серьезным конкурентом для таких моделей, как Ford Ranger и Honda Ridgeline.

Компания Kia продолжает активно расширять свой модельный ряд, и пикап среднего размера Tasman наконец-то готов к выходу на рынок. Этот автомобиль уже привлек внимание автолюбителей и обещает стать серьезным конкурентом таким моделям, как Ford Ranger.

Экстерьер: мощь и свежие идеи

Пикап Kia Tasman выделяется своим ярким и смелым дизайном, который невозможно не заметить. Это не просто очередная модель в своем классе — это автомобиль, который сочетает в себе агрессивный стиль и современные решения. Особенно запоминаются вертикально расположенные фары по бокам, придающие передней части еще более мускулистый вид. Яркий логотип Kia, находящийся в центре, может вызывать путаницу у некоторых потребителей, ведь он напоминает буквенное сочетание KN. На задней части автомобиля можно заметить традиционные элементы дизайна, но с интересными акцентами: крупный логотип на крышке багажника и элегантные линиями кузова добавляют современности. Боковой профиль также заслуживает внимания — варианты оформления колесных арок подчеркивают спортивный характер модели. В целом, внешний облик Tasman соответствует последним трендам в дизайне пикапов и предлагает нечто большее, чем просто стандартные решения.

Разнообразие кузовов и функциональность

Компания Kia предлагает несколько конфигураций кузова для Tasman, что делает его универсальным для различных задач. Доступны версии с одинарной и двойной кабиной, а также шасси, подходящее для коммерческих нужд. Последняя версия идеально подходит для владельцев бизнеса, позволяя адаптировать кузов под специфические требования. Грузовая платформа автомобиля может вмещать до 1,17 кубических метра, а максимальная грузоподъемность варьируется от 1017 до 1195 кг, в зависимости от выбранной конфигурации. Такой набор характеристик позволяет использовать Kia Tasman как для личных, так и для коммерческих целей. Возможности по установке различных аксессуаров, таких как раздвижная крышка багажника или дополнительные крепления, делают этот пикап еще более функциональным.

Двигатели и трансмиссии

Автомобиль представлен с двумя различными двигателями, в зависимости от рынка. В Южной Корее он оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем, который развивает 280 л.с. и обеспечивает крутящий момент в 422 Н·м, позволяя разгоняться до 100 км/ч за всего 8,5 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 185 км/ч. Австралийская версия пикапа комплектуется 2,2-литровым турбодизельным двигателем, мощность которого составляет 207 л.с. и крутящий момент 441 Н·м. Разгон до 100 км/ч для этой модели занимает 10,4 секунды, при этом максимальная скорость также достигает 185 км/ч. Оба двигателя могут сочетаться с шестиступенчатой механической трансмиссией или восьмиступенчатым автоматом, позволяя водителям выбрать удобный вариант.

Отличная проходимость

Kia Tasman создан для уверенного передвижения по любой местности. В его арсенале — система полного привода и несколько режимов вождения, подходящих для различных условий: песок, грязь, снег и скалы. Эти режимы управления трансмиссией и подвеской позволяют чувствовать себя уверенно даже на сложных участках дороги.

Передняя подвеска выполнена на двойных поперечных рычагах, а задняя часть оснащена жестким мостом с листовыми рессорами, что гарантирует отличную грузоподъемность и стабильность на труднопроходимых маршрутах. Kia утверждает, что этот пикап способен преодолевать водные преграды глубиной до 80 см на скорости до 7 км/ч, а герметичные разъемы для электрических систем обеспечивают защиту в условиях высокой влажности. Это делает автомобиль особенно привлекательным для любителей активного отдыха, которые нередко сталкиваются с бездорожьем.

Интерьер и технологии

Несмотря на агрессивный внешний вид, интерьер Kia Tasman приятно удивляет. Здесь созданы все условия для комфорта, сопоставимые с современными кроссоверами. Kia акцентировала внимание на высокотехнологичном оснащении и удобстве для пассажиров, что делает этот пикап подходящим не только для работы, но и для повседневных поездок. Центральным элементом в салоне является мультимедийная система с тремя экранами. Основной 12,3-дюймовый дисплей служит цифровой приборной панелью, отображая всю необходимую информацию. Рядом расположен 5-дюймовый экран, а для управления мультимедиа предусмотрен 12,3-дюймовый тачскрин. Важно, что Kia не отказалась от физических кнопок, что позволяет быстро переключаться между режимами. При этом в салоне предусмотрены такие удобства, как подогрев сидений, двойные беспроводные зарядные устройства для смартфонов и премиальная аудиосистема Harman Kardon.

Второй ряд сидений предлагает лучшее в своем классе пространство для головы, плеч и ног, а углы наклона задних сидений регулируются от 22 до 30 градусов. Это особенно полезно для длительных поездок. Под задними сиденьями размещены два скрытых ящика для хранения вещей, что добавляет практичности при перевозке ценностей.

Буксировочные возможности и грузоподъемность

Kia Tasman спроектирован не только для комфорта, но и для выполнения серьезных задач. Его максимальная буксировочная способность достигает 3500 кг, что позволяет перевозить прицепы, лодки и другую тяжелую технику. Объем топливного бака составляет 80 литров, что обеспечивает приличный запас хода даже при полной нагрузке. Благодаря продуманной аэродинамике и современным двигателям, Tasman демонстрирует сравнительно низкий расход топлива для своего класса, что делает его экономичным вариантом для дальних поездок и буксировок.

Безопасность и помощники водителя

Kia серьёзно подходит к вопросам безопасности, внедряя передовые технологии в своих автомобилях. Модель Tasman оснащена множеством современных систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, помощник удержания в полосе и камеры кругового обзора. Эти функции не только значительно повышают уровень безопасности, но и делают управление автомобилем более комфортным, особенно в условиях напряжённого городского трафика или на узких парковках.

Одной из выделяющихся характеристик является система помощи при спуске с крутых склонов, которая автоматически регулирует скорость автомобиля, обеспечивая уверенное удержание контроля. Эта функция особенно актуальна для тех, кто планирует использовать пикап на сложных маршрутах и в сложных условиях.

Аксессуары и индивидуализация 

Kia предлагает широкий ассортимент аксессуаров для модели Tasman, позволяя владельцам адаптировать автомобиль под свои уникальные потребности. С самого начала продаж покупателям будет доступно 13 различных опций, включая колёса с внедорожными шинами, боковые подножки, багажную дугу и защитную крышку кузова. Для энтузиастов активного отдыха предусмотрен специальный багажник на крыше, совместимый с палаткой – это идеальное решение для кемпинга и путешествий на природе.

Задняя платформа автомобиля также имеет встроенные фонари, что делает погрузку и выгрузку грузов удобной даже в ночное время. Для коммерческих пользователей предлагаются дополнительные решения, такие как раздвижная крышка кузова и защитная рама, что значительно расширяет функциональность пикапа и делает его универсальным решением для самых разных задач.

Перспективы на мировом рынке и в России

Kia Tasman ориентирован на распространенные международные рынки, включая Южную Корею, Австралию, а также страны Ближнего Востока и Африки. На территории Северной Америки этот пикап пока не будет продаваться, что может огорчить многих поклонников бренда. Тем не менее Kia активно работает над новыми моделями для этого региона и, возможно, в будущем представит и электрическую версию своего пикапа.

Электрический пикап может дебютировать к 2027 году, что даст возможность Kia занять свою нишу на североамериканском рынке. Это актуально в контексте требований по локализации производства, что предотвратит высокие импортные пошлины (например, 25% налога на импорт в США). Однако в данный момент Kia сосредоточена на других регионах, где модель Tasman вполне может занять свою нишу, предлагая потребителям качественный продукт с отличными характеристиками.

Основной рынок для Tasman – Южная Корея, где автомобиль ожидается в первой половине 2025 года. После этого пикап будет представлен в Австралии, Африке и на Ближнем Востоке. Особенно стоит отметить, что Саудовская Аравия является одним из ключевых рынков для Kia, где состоялась мировая премьера модели на Международном автосалоне в Джидде. Это подчеркивает стратегический акцент компании на регионы с высоким спросом на утилитарные автомобили, которые востребованы как для коммерческих, так и для личных нужд.

Что касается России, то в условиях текущей ситуации Kia Tasman будет поступать на рынок через схемы параллельного импорта. 

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