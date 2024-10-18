Kia Sportage 2026 ждут в следующий четверг

Фотографы-шпионы автомобильных изданий регулярно посещают Нюрбургринг в надежде увидеть что-то новенькое. На этот раз наблюдение велось за новым Kia Sportage. Sportage был полностью переработан для модельного года 2023, а теперь его ждут очередные изменения. Сделанные снимки впервые показывают дизайн интерьера.

Как сообщалось ранее, треугольный дизайн фар уходит в прошлое. Вместо этого передняя часть автомобиля получает более резкий вид. Это делает его сходным с другими современными Kia, такими как внедорожник EV9.

Сохранился большой изогнутый экран, где находятся панель приборов и информационно-развлекательная система. Под ним кнопка аварийной сигнализации расположена между двумя узкими вентиляционными отверстиями. Ниже находится обрамлённый двумя ручками экран. Kia не убрала физические элементы управления полностью, хотя кнопок стало гораздо меньше. Наибольшие изменения касаются центральной консоли. Там ряд кнопок располагается над отсеком хранения. За ним кнопка старт/стоп больше не объединена с поворотным переключателем трансмиссии, а заменена традиционным рычагом. В результате подстаканники переместились дальше назад и у них меньший наклон.

Обновленный Kia Sportage 2026 года дебютирует на следующей неделе. Тогда станет известно, что скрывается под капотом. В настоящее время покупатели могут выбрать 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Он передаётся на колёса через восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Гибридная версия оснащена 1,6-литровым турбированным четырёхцилиндровым двигателем с лёгкой гибридной технологией. Она производит 227 л.с. и 350 Нм. Подключаемый гибрид использует параллельную гибридную систему с электрическим мотором мощностью 89,7 л.с., чтобы передать 261 л.с. и 363 Нм к колёсам через вариатор.

Жёлтая наклейка на кузове прототипа указывает на модель PHEV, но все варианты Sportage будут выглядеть почти идентично. Анонс ожидается 24 октября.