Появились новые шпионские снимки Tesla Model Y

Немало времени прошло с момента появления предыдущих новостей относительно обновлённой модели Tesla Model Y. Она известна также как проект Juniper. В ответ на сообщения о том, что обновлённый электрический кроссовер выпустят после дебюта обновлённой Model 3, генеральный директор Tesla Илон Маск сказал в Twitter, что обновления Model Y в этом году не будет.

По этой причине пока приходится полагаться на шпионские снимки и утечки данных. Очередные поступили из Европы, где ночная фотосессия запечатлела несколько крупных планов электрического кроссовера.

Не исключено, что новая Model Y будет иметь спереди такой же облик, как новая Model 3. У предыдущей Model 3 были схожие внешние черты спереди и сзади с Model Y, а обновлённая Model 3 имеет практически идентичные фонари заднего хода по сравнению с предшественницей. Хотя Model Y будет существенно изменена, она сохранит идентичность своей предшественницы, с нижним L-образным дневным ходовым огнём под C-образным блестящим блоком фар. Линии бампера будут упрощены и модернизированы, но неизвестно, в какой степени. В профиле не видно радикальных изменений, но нужно рассмотреть поближе, чтобы быть уверенными в интерьере. Не исключено, что кабина получит переработанную центральную консоль с беспроводной зарядкой для двух устройств.

Также сообщается, что был улучшен дизайн подлокотника, а ещё может появиться дополнительное место для хранения. В автомобиле якобы будут установлены вентиляционные сиденья с новым, более эргономичным дизайном. Также вероятно, что Tesla уберёт колонки с ручками, заменив их кнопками на руле и функциями на экране. Задняя часть этого тестового автомобиля покрыта толстыми накладками между фонарями. Это может намекать на то, что задние фонари будут соединены светодиодной полосой. Видимые сейчас нижние фонари могут быть временными, чтобы прототип мог передвигаться по дорогам. Вряд ли Tesla установит фонари в месте, где подойдут отражатели.

Кажется очевидным, что Tesla увеличит мощность Model Y и улучшит батареи, что принесёт большую дальность хода. В настоящее время Model Y имеет мощность от 295 до 455 л.с. Судя по увеличению мощностей в Model 3 (на 14 л.с. для базовой модели, на 32 л.с. для Long Range AWD и на 80 л.с. для Performance), обновлённая Model Y предложит мощность от 300 до 600 л.с. Слухи говорят о том, что батарея Model Y ёмкостью 75 кВтч превратится в 95 кВтч. Если это так, запас хода вырастет на 25%, с 499 км по циклу EPA до примерно 623 км.

Также вероятно, что появится более быстрая зарядка, а экран в обоих рядах вырастет. Model 3 получила обновлённые амортизаторы, так что и Model Y должна стать более комфортной.