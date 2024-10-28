Добавить его в устаревшее оборудование будет слишком дорого.

Стремление компании Tesla к полному автопилоту автомобилей остается сложной задачей, и препятствия выходят за рамки разработки программного обеспечения. Старение оборудования в существующих машинах и постоянная потребность в обновлении аппаратной части вносят неопределенность в амбициозную дорожную карту компании Tesla.

В ходе недавней телефонной конференции, на которой обсуждались финансовые результаты Tesla за 3 квартал 2024 года, генеральный директор Илон Маск признал, что старое оборудование Tesla, возможно, никогда не достигнет настоящей автономности.

Мы не уверены на 100%, – признался Маск, пояснив, что новейший компьютер для самостоятельного вождения HW4 в несколько раз превосходит по возможностям своего предшественника HW3.

"На HW4 проще заставить все работать, но требуется много усилий, чтобы втиснуть это в HW3. Есть вероятность, что HW3 не достигнет уровня безопасности, позволяющего использовать автопилот без контроля".

Для владельцев, которые вложили деньги в пакет Tesla Full Self-Driving с автомобилями, оснащенными HW3, это обновление может показаться разочаровывающим. Более пяти лет Маск намекал, что обновление для нынешних владельцев Tesla не за горами.

Тем не менее, дооснащение существующих автомобилей оборудованием HW4 чревато логистическими проблемами. В системе HW4 используются другие жгуты питания и камеры, а форм-фактор компьютера значительно отличается от HW3. Переоборудование уже эксплуатируемых автомобилей может оказаться сложным и дорогостоящим.

Даже если Tesla преодолеет эти технические барьеры, перед компанией встают более серьезные вопросы. Хотя Маск выразил оптимизм по поводу потенциала HW4 в достижении автопилота автомобилей, он признал, что HW3 может не соответствовать требованиям.