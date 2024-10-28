Новинка внешне похожа на электрокар Cybertruck.

Компания Tesla в честь Хэллоуина провела мероприятие Frunk or Treat на своей площадке Gigafactory, расположенной в Техасе, где продемонстрировала ряд своих продуктов, в том числе недавно представленную модель беспилотного роботакси, сообщает издание NotebookCheck.

В ходе первоначальной презентации Tesla Cybercab на площадке Warner Bros. часть элементов дизайна новинки могла ускользнуть от глаз в связи с тем, что основное действо происходило уже вечером, поэтому демонстрация беспилотного такси при дневном свете на площадке Gigafactory позволила выявить дополнительные особенности электромобиля.

Хотя роботакси в целях экономии производится из алюминия, внешне отделка новинки схожа с Cybertruck, изготовленным из нержавеющей стали, а солнечный свет обеспечил более респектабельный вид, придав поверхности Robotaxi золотистый оттенок.

Отмечается, что при дневном свете Tesla Robotaxi выглядит не менее футуристично, чем в вечернее время суток, при этом демонстрируя плавность своих линий и отчётливо видимую заднюю полосу, которая в будущем должна получить и новая модификация Model Y Juniper. Спереди новинка также имеет прозрачную световую полосу в стиле Cybertruck. Особый шарм привносят солидные 21-дюймовые диски с шинами Continental.

Источник фото: NotebookCheck/Daniel G/X

В целом, Tesla Robotaxi выглядит достаточно футуристично и соответствует современной концепции, которой следует компания при создании своих электромобилей.