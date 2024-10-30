Маск считает, что к 2040 году количество роботов Optimus увеличится до 10 миллиардов.

К 2040 году в мире будет не менее 10 миллиардов человекоподобных роботов стоимостью от 20 000 до 25 000 долларов, заявил Илон Маск на 8-й конференции Future Investment Initiative, которая началась во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

По словам Маска, присоединившегося к конференции по видеосвязи, робот Optimus — это гуманоидный робот, разрабатываемый Tesla, который может многократно увеличить стоимость компании.

«Роботизированные такси делают Tesla компанией стоимостью около 5 триллионов долларов», — сказал Маск. «Робот Optimus, я думаю, делает Tesla компанией стоимостью 25 триллионов долларов».

Маск также говорил о сокращении численности населения, необходимости искусственного интеллекта, «максимально ищущего истину», и сроках отправки космических кораблей на Марс.

По его мнению, вместо этого некоторые ИИ обучаются быть политически корректными, а некоторые создаются с «пробужденной, нигилистической, по моему мнению, философией».