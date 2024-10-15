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Apple и Samsung ведут равную борьбу за лидерство на рынке смартфонов
Xiaomi идёт следом за двумя лидерами рынка смартфонов

Компании Apple и Samsung продолжают конкурировать за долю на рынке. После недавних крупных запусков серии iPhone 16 и серии складных аппаратов Galaxy Z они почти сравнялись по доле рынка. Доли обеих компаний равны 18% рынка, а следом располагается Xiaomi.

Согласно отчёту аналитической компании Canalys, в третьем квартале Samsung минимально опередила Apple и заняла первое место. У Xiaomi 14% рынка, а Oppo и vivo замыкают пятёрку лидеров с результатом 9%.

Apple в минувшем квартале достигла рекордного объёма продаж за всю историю и никогда не была столь близка к лидерству на мировом рынке смартфонов. Стабильно высокий спрос на аппараты iPhone 15 и более ранние модели сыграл ключевую роль в результатах за третий квартал. Интересы покупателей смещаются в сторону наиболее дорогих устройств. На это накладывается цикл обновления купленных во время пандемии устройств. Это приносит выгоду Apple, особенно в ключевых регионах вроде Северной Америки и Европы, считают в Canalys.

Расширенная диверсификация продуктов Apple могла сказаться на сокращении сроков поставок. Продажи iPhone 16 стартовали не особо резво, но к концу года ожидается улучшение, а затем продолжение высокого спроса в первой половине 2025 года. Тем более что Apple расширяет присутствие на новых рынках и добавляет поддержку большего числа языков.

Серия iPhone 16 не успела оказать серьёзного влияния на результаты в третьем квартале. Из этого можно сделать вывод, что Apple может обогнать Samsung в четвёртом квартале. У Xiaomi тоже есть шансы улучшить свои показатели. Компания недавно выпустила серию Redmi Note 14 в Китае, модели Xiaomi 14T и готовится к релизу Xiaomi 15.

Разница результатов между пятёркой ведущих производителей смартфонов сокращается, конкуренция остра как никогда. Спрос при этом остаётся нестабильным.

Другие аналитические компании верят, что Apple может стать крупнейшим производителем в 2025 году. В этом должен помочь iPhone SE 4, который может стоить $499, а также поставки более старых моделей iPhone на развивающиеся рынки, такие как Индия.

#смартфоны #apple #xiaomi #oppo #vivo #samsun
Источник: phonearena.com
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