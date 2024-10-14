Индонезийцам может потребоваться покупать iPhone 16 за границей

Индонезийские почитатели устройств Apple могут быть лишены возможности купить аппараты последней серии iPhone 16. В настоящее время она сталкивается с запретом на продажу в стране. Представители государства настаивают на том, чтобы Apple обновила сертификат на обязательные требования к контенту и сделала дополнительные инвестиции в страну. Только тогда индонезийцы должны получить возможность купить новые модели.

Apple, как и все компании такого уровня, соблюдает местные законы в разных странах, чтобы иметь возможность вести там бизнес. В Индонезии министр промышленности Агус Гумивахн Картасамита сообщил, что iPhone 16 не будут продаваться в стране, если компания из Купертино не выполнит определённые условия. Она должна сохранить свои инвестиционные обязательства и получить обновление сертификата.

Сертификат TKDN ранее был выдан Apple и связан с использованием местных компонентов в товарах и услугах. Он требует, чтобы уровень использования местных компонентов составлял не менее 40%.

Полученный Apple сертификат истёк и требует обновления. Обновление может быть выполнено через схемы местного производства, разработку приложений и схему развития инноваций.

Также сообщается, что Apple не достигла уровня инвестиционных обязательств, которые она взяла на себя. На данный момент Apple инвестировала 1,48 трлн рупий ($94,53 млн), что не дотягивает до 1,71 трлн рупий ($109,6 млн), которые компания обещала.

Apple начала реализацию схемы развития инноваций, создав Apple Academies в стране. В апреле генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что в будущем на Бали откроется четвёртая академия.

Этот запрет на продажу может заставить пользователей из Индонезии покупать iPhone 16 за границей, что увеличит стоимость устройства. Импортные сборы могут составить около $155 за получение iPhone 16 стоимостью $994 при импорте в Индонезию из Сингапура.