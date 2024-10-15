Аппараты Samsung с годами лучше сохраняют ценность

Фирма SellCell проанализировала вторичный рынок смартфонов и планшетов на основе данных, полученных от более чем 40 сервисов. Цель была выяснить, дешевеют ли аппараты Apple iPhone медленнее остальных, как это было ранее. Оказалось, что модели последних поколений стали терять стоимость быстрее прежних. Зато новые поколения Samsung Galaxy S дешевеют медленнее прежнего.

Через две недели после выхода представители серии iPhone 16 обесценились на 41%, потеряв $468. За такой же промежуток времени iPhone 15 и iPhone 14 потеряли примерно 33% стоимости.

Каждый iPhone со времён iPhone 12 терял стоимость быстрее прошлых поколений. iPhone 15 обесценился на 48% за год, что на 0,5% превосходит темпы iPhone 14. iPhone 13 потерял 46% стоимости за год, что на 2,4% опережает iPhone 12.

Зато каждая последующая модель Galaxy S теряет ценность медленнее предыдущих. Спустя год Galaxy S22 подешевел на 68%. Galaxy S23 подешевел на 5,6% меньше за аналогичный период.

Galaxy S24 выпустили в январе, так что год ещё не прошёл. После шести месяцев в продаже Galaxy S22 подешевел на 54%, а Galaxy S24 — на 50%.

iPhone пока ещё дешевеет медленнее, чем Galaxy S, но разница сокращается. При сохранении тенденции будущие аппараты двух производителей могут поменяться местами.

В статье не говорится о причинах подобных перемен. Возможно, аппараты iPhone год от года предлагают всё меньше интересных новшеств. Зато Galaxy S получают всё более длительную программную поддержку, которая достигла 7 лет. При этом в среднем обладатели смартфонов пользуются ими 3 года.