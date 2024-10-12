iPhone SE 4 может вывести Apple в лидеры

Согласно прогнозам, Apple обойдёт Samsung и станет ведущим производителем смартфонов в мире в следующем году. Поможет в этом выпуск аппарата iPhone SE 4 с вероятной стоимостью $499. Также вклад внесёт спрос на iPhone прошлых поколений в развивающихся странах, таких как Индия.

По последним данным о глобальной доле рынка смартфонов от Counterpoint, Samsung опережает Apple на 3%. Американский производитель обычно вырывается вперёд в третьем и четвёртом кварталах, после выхода нового поколения iPhone.

Прогноз глобальных поставок смартфонов на 2025 год от Techinsights говорит, что Apple сможет сохранить уровень продаж и в первых двух кварталах года. Это может сделать её крупнейшим производителем смартфонов, лишив Samsung давнего лидерства.

Одним из ключевых факторов успеха Apple являются ценовые скидки, особенно в Китае. Для производителей смартфонов это один из наиболее важных рынков. Apple смогла стабилизировать продажи здесь, предлагая более старые модели iPhone по сниженным ценам и удовлетворяя растущий спрос на доступные премиум-устройства. Так Apple не только увеличивает объёмы продаж, но и укрепляет позиции на развивающихся рынках, где цена играет ключевую роль.

Мировой рынок смартфонов продолжит расти. Apple может не только захватить большую долю рынка, но и побить некоторые рекорды продаж с появлением iPhone SE 4 и iPhone 17.

Несмотря на более низкую стоимость iPhone SE 4 и старых моделей, Apple отлично продаёт наиболее дорогие аппараты Pro. В результате 2025 год может стать рекордным для Apple по доходам.