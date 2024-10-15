Минимальная стоимость данной модели составит 663 доллара.

Vivo X200 Pro mini стал неожиданностью, так как компания Vivo редко выпускает компактные флагманские смартфоны. Что касается внешнего вида, он очень схож с другими моделями этой серии. Главным отличием является форма размещения камер на задней стороне: они расположены в виде ромба, в то время как у более крупной версии они организованы в квадратной форме.

Корпус телефона выполнен из металла и стекла с плоскими боковинами. Передняя и задняя панели также имеют плоскую форму и в этой конструкции предусмотрен «Quad Curved Display». Это фактически плоский дисплей с 90-градусными изгибами по всему периметру, также называемый микроизогнутым. Камера расположена по центру экрана, а рамки вокруг дисплея очень тонкие и равномерные.

Смартфон обладает 6,31-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K. Это LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2640x1216 пикселей. Внутренние компоненты устройства базируются на совершенно новом чипе MediaTek Dimensity 9400.

На задней стороне размещена 50-мегапиксельная основная камера — Sony LYT-818, 1/1,28 дюйма, диафрагма f/1,57. Её дополнительно поддерживают 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль — датчик ISOCELL JN1, диафрагма f/2,0, и 50-мегапиксельная перископическая теле-макро камера с диафрагмой f/2,57, 3-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым зумом. Также в системе присутствует чип обработки изображений Vivo V3+.





В комплекте находится аккумулятор с ёмкостью 5700 мАч. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — мощностью 30 Вт. Оно также оснащено оперативной памятью объемом 12 ГБ или 16 ГБ LPDDR5X Ultra Pro RAM и встроенной флэш-памятью на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ с использованием UFS 4.0. Кроме того, телефон имеет сертификат IP68.

На рынке Китая устройство предустановлено с OriginOS 5, тогда как в международной продаже будет идти с операционной системой Funtouch 15 на базе Android 15. Vivo X200 Pro mini доступен в цветовых вариантах: Светло-розовый, Белый, Черный и Титаново зеленый. Размеры Vivo X200 Pro составляют 150,83x71,76x8,15 мм, а вес — 187 граммов.

Стоимость модели Vivo X200 Pro mini с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 4699 юаней — 663 доллара. Версия с 16 ГБ оперативной памяти стоит 5299 юаней — 747 долларов за 512 ГБ и 5799 юаней — 818 долларов за 1 ТБ. Цены могут варьироваться в разных странах.