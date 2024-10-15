Первый рендер показывает заднюю часть телефона с тройной камерой, приподнятым островком камеры и отдельными кольцами камеры.

Samsung представила Galaxy Z Fold 6 в начале этого года с рядом изменений в дизайне и новым оборудованием. Устройство оснащено новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3, улучшенным дисплеем и повышенной пыле- и влагозащитой. Однако, несмотря на эти обновления, Z Fold 6 все еще отстает от конкурентов. По слухам, Samsung планирует исправить ситуацию с помощью нового Z Fold 6 Special Edition. Известный инсайдер Эван «evleaks» Бласс поделился двумя рендерами складного телефона через Android Authority. Хотя Бласс не раскрыл название устройства, предыдущие слухи о дизайне намекают, что это может быть новый Z Fold 6 Special Edition.

Первый рендер показывает заднюю часть телефона с тройной камерой, приподнятым островком камеры и отдельными кольцами камеры. Второе изображение демонстрирует правую сторону устройства, где можно увидеть кнопку питания и расположенные над ней кнопки регулировки громкости. Рамка выглядит плоской с изогнутыми углами. На прошлой неделе утечка Ice Universe утверждала, что Galaxy Z Fold 6 Special Edition также может решить проблему складок, наблюдаемую в складных телефонах Samsung. Утечка не дала конкретной информации, однако отметила, что Samsung проделала «хорошую работу» по борьбе со складками, назвав ее «лучшей, чем когда-либо». По слухам, Samsung собирается внести значительные изменения в Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Новая модель будет на 0,6 мм тоньше, чем Z Fold 6, и получит титановую рамку для большей прочности. Она может получить более крупный экран обложки и внутренний дисплей с диагональю 6,5 и 8 дюймов соответственно.

Также ожидается обновленная камера под дисплеем - с 1 МП до более четких 5 МП, а также основная камера на 200 МП на задней панели. Кроме того, по слухам, раскладушка получит поддержку S Pen. Эти улучшения могут сделать Galaxy Z Fold 6 Special Edition более конкурентоспособным на рынке складных телефонов.