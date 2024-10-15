Гарнитура Apple не оправдала ожиданий: разработчики не спешат создавать приложения, а пользователи - покупать.

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Продажи гарнитуры виртуальной реальности Apple Vision Pro столкнулись с серьезными трудностями. Основной причиной снижения спроса является недостаточное количество приложений, доступных для устройства.



С момента запуска Vision Pro в январе 2023 года количество новых приложений в Vision App Store значительно сократилось. В сентябре 2024 года было добавлено всего 10 новых приложений, что свидетельствует о резком падении интереса со стороны разработчиков.



Основная причина нежелания разработчиков создавать приложения для Vision Pro – небольшая аудитория устройства, несмотря на ее высокую платежеспособность. Это создает замкнутый круг: пользователи не покупают гарнитуру из-за малого выбора приложений, а разработчики не создают приложения из-за низких продаж.



По данным аналитиков, Apple была вынуждена сократить объемы поставок Vision Pro в первый год с 700 тысяч до 400 тысяч единиц. Во второй половине 2024 года продажи упали на 80% по сравнению с первым кварталом. Средняя цена перепродажи устройства также снизилась с $2710 до $2494 за несколько месяцев.



Эксперты полагают, что Apple необходимо предпринять активные шаги для стимулирования разработки приложений для Vision Pro. Одним из возможных решений является финансирование разработчиков для создания новых приложений и адаптации существующих. Подобную практику уже применяют конкуренты, например, Meta, которая активно поддерживает разработчиков и даже приобретает некоторые компании.



Кроме того, ожидается, что Apple выпустит более доступную модель Vision Pro в следующем году с ценой около $2000. Это может привлечь больше пользователей и, как следствие, увеличить интерес разработчиков к созданию приложений для платформы.