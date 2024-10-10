Очередное поколение айфонов пользуется хорошим спросом

В сентябре состоялся дебют очередного поколения аппаратов Apple iPhone. В преддверии этого события ожидания относительно продаж новых iPhone были разными. Некоторые аналитики предсказывали суперцикл, другие были настроены более скептично. Известный инсайдер Минг-Чи Куо рассказал, что продажи iPhone 16 идут неплохо.

По его данным, Apple справляется с поставленными задачами. Сокращения объёма заказов в настоящее время не ожидается.

Первые недели после начала продаж обычно становятся тем временем, когда можно наблюдать признаки уменьшения спроса. Apple не делится данными о продажах и поставках, но кое-что можно узнать от поставщиков комплектующих.

Куо рассказал, что спрос на базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus был «вялым» по сравнению с прошлым годом. Зато модели Pro показывают отличные результаты.

Поставщики были проинструктированы продолжать производство двух моделей Pro во время праздника Национального дня Китая. Это свидетельствует о значительном уровне спроса на них.

Более точные данные о количестве продаж iPhone можно рассчитывать получить в конце октября. Тогда Apple, скорее всего, опубликует квартальный отчёт о доходах.

Приближается праздничный сезон, когда продажи обычно самые высокие. В ноябре будет Чёрная пятница, которая также может подстегнуть спрос.