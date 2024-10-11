Apple прекратила подписывать проблемную версию системы iOS 18

Apple выпустила систему iOS 18 вместе с появлением аппаратов серии iPhone 16. Это достаточно значительное обновление, в результате чего степень его доработанности оставляла желать лучшего. iOS 18 принесла несколько проблем не только на iPhone, но и на планшеты iPad, из-за чего iPadOS пришлось отозвать. Вскоре после этого состоялся релиз iOS 18.0.1 с исправлениями, и платформа теперь намного стабильнее. Сейчас Apple прекратила подписывать iOS 18, что означает невозможность вернуться на эту версию с iOS 18.0.1.

iOS 18.0.1 не принесла функциональных новшеств. Здесь есть исправления безопасности и улучшения производительности, но нет новинок вроде Apple Intelligence. В любом случае, возвращаться на iOS 18 не было бы смысла. Даже если бы вы могли, мы бы не рекомендовали вам откатываться на iOS 18, так как это было проблемное обновление с множеством ошибок, которые могли бы испортить ваш пользовательский опыт.

Прекращение подписки прежних версий iOS сводится к попытке Apple заставить пользователей оставаться на последних версиях системы обновлений. Решение Apple прекратить подписывать iOS 18 было принято примерно через неделю после выпуска iOS 18.0.1. Теперь ожидается выпуск iOS 18.1. Здесь уже будет немало новшеств, в том числе Apple Intelligence.