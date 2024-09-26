После нескольких лет падения продаж мировой рынок компьютерных мониторов продемонстрировал значительный рост, сообщает International Data Corporation (IDC). Её статистика говорит, что поставки мониторов во втором квартале выросли на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост наблюдается уже три квартала подряд.
В отчёте сказано, что на это повлияли несколько ключевых факторов. Восполнение истощившихся складских запасов дало первоначальный импульс. Продавцы ускорили заказы, видя начавшийся в апреле рост цен.
Ещё одним фактором стал переход с панелей с частотой обновления 60 Гц на 100 Гц, поскольку стоимость последних снизилась. В результате производители мониторов активно переходят на повышенную частоту.
Рост в потребительском и игровом сегментах сыграл не последнюю роль. Конкуренция и постоянное расширение этих рынков, особенно в сегменте игровых мониторов, помогли увеличить общий объём поставок.
Дальше IDC ожидает сохранения положительной динамики, прогнозируя свыше 2% годового роста в этом году и в следующем. Кроме отложенного спроса, оптимистичные прогнозы связаны со стабилизацией цен на панели и комплектующие.
Переход на Windows 11 также способствует росту спроса на компьютерные компоненты. Не стоит забывать и про ПК с поддержкой ИИ, которые дали рынку дополнительный импульс.
Восстановление происходит неравномерно по секторам и регионам. В коммерческом сегменте IDC снизила прогноз роста на этот год с 3,1% до 2,8%.
Все основные рынки, кроме Китая и Канады, опередили прогнозы IDC. Игровой сегмент стал лидером, обеспечив 20% от общего объёма поставок мониторов за квартал.
IDC ожидает, что восстановление продолжится в 2025 году, причём потребительский сегмент будет задавать тон. Повышение показателей заполняемости офисов может дать небольшой толчок и коммерческому сегменту. Недавно компания Amazon полностью отказалась от удалённого режима работы, что является тенденцией в целом.
После 2025 года IDC прогнозирует стабилизацию рынка на уровне поставок 132–135 млн единиц ежегодно.