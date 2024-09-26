Переход с 60 Гц на 100 Гц привёл к росту продаж

После нескольких лет падения продаж мировой рынок компьютерных мониторов продемонстрировал значительный рост, сообщает International Data Corporation (IDC). Её статистика говорит, что поставки мониторов во втором квартале выросли на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост наблюдается уже три квартала подряд.

В отчёте сказано, что на это повлияли несколько ключевых факторов. Восполнение истощившихся складских запасов дало первоначальный импульс. Продавцы ускорили заказы, видя начавшийся в апреле рост цен.

Ещё одним фактором стал переход с панелей с частотой обновления 60 Гц на 100 Гц, поскольку стоимость последних снизилась. В результате производители мониторов активно переходят на повышенную частоту.

Рост в потребительском и игровом сегментах сыграл не последнюю роль. Конкуренция и постоянное расширение этих рынков, особенно в сегменте игровых мониторов, помогли увеличить общий объём поставок.

Дальше IDC ожидает сохранения положительной динамики, прогнозируя свыше 2% годового роста в этом году и в следующем. Кроме отложенного спроса, оптимистичные прогнозы связаны со стабилизацией цен на панели и комплектующие.

Переход на Windows 11 также способствует росту спроса на компьютерные компоненты. Не стоит забывать и про ПК с поддержкой ИИ, которые дали рынку дополнительный импульс.

Восстановление происходит неравномерно по секторам и регионам. В коммерческом сегменте IDC снизила прогноз роста на этот год с 3,1% до 2,8%.

Все основные рынки, кроме Китая и Канады, опередили прогнозы IDC. Игровой сегмент стал лидером, обеспечив 20% от общего объёма поставок мониторов за квартал.

IDC ожидает, что восстановление продолжится в 2025 году, причём потребительский сегмент будет задавать тон. Повышение показателей заполняемости офисов может дать небольшой толчок и коммерческому сегменту. Недавно компания Amazon полностью отказалась от удалённого режима работы, что является тенденцией в целом.

После 2025 года IDC прогнозирует стабилизацию рынка на уровне поставок 132–135 млн единиц ежегодно.