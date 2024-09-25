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Sony обновила линейку игровых мониторов 4K IPS и выпустила Inzone M9 второго поколения
В игровом мониторе Inzone M9 II по-прежнему используется 27-дюймовая ЖК-панель IPS с разрешением 3840 х 2160 пикселей, прямая светодиодная подсветка, полное локальное затемнение и добавлена технология сканирования подсветки для улучшения динамической четкости.

Компания Sony продолжает удивлять, выпустив новое поколение игровых мониторов Inzone M9. Новый Inzone M9 II сохранил основные характеристики своего предшественника, но получил множество обновлений. Дисплей по-прежнему оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей), обеспечивая четкое и детализированное изображение. Но что действительно выделяет монитор среди конкурентов — это использование технологии прямой светодиодной подсветки с функцией полного локального затемнения, которая значительно улучшает контрастность и качество картинки.

Одним из ключевых новшеств стало добавление технологии сканирования подсветки, которая помогает улучшить динамическую четкость. Это особенно важно для игр с быстрым темпом, где важно не терять детали при резких движениях.

Многие геймеры оценят то, что частота обновления монитора увеличена до 160 Гц (по сравнению с предыдущими 144 Гц). Это улучшение делает картинку более плавной, что особенно важно для соревновательных игр и динамичных сцен. Вдобавок, яркость экрана была также улучшена. Теперь пиковая яркость составляет 750 нит, что на 150 нит больше, чем у предыдущей версии. Это позволяет отображать более яркие и насыщенные цвета, что является критическим фактором для игр с высоким уровнем детализации.

Монитор поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 600, что гарантирует отличное качество HDR-контента. К тому же, цветовой охват более чем на 95% соответствует DCI-P3, что делает Inzone M9 II отличным выбором не только для геймеров, но и для тех, кто занимается видеомонтажом или графикой.

Sony позаботилась и о здоровье пользователей, оснастив монитор антибликовым покрытием и технологиями снижения вредного воздействия синего света. Модель имеет сертификат TUV Rheinland, подтверждающий низкий уровень синего света и отсутствие мерцания. Это важно для тех, кто проводит за экраном много времени, поскольку помогает уменьшить усталость глаз и избежать негативных последствий для зрения.

Монитор Sony Inzone M9 II предлагает широкий спектр подключений, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. В число портов входят:

  • DP2.1 UHBR 10;
  • Два HDMI 2.1;
  • USB Type-B и два USB Type-A;
  • Аудиовыход 3,5 мм.
#гейминг #игровой монитор #hdr #4k uhd #dci-p3 #160 гц #sony inzone m9 ii #vesa displayhdr 600 #антибликовое покрытие #локальное затемнение #снижение синего света
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