Компания Sony продолжает удивлять, выпустив новое поколение игровых мониторов Inzone M9. Новый Inzone M9 II сохранил основные характеристики своего предшественника, но получил множество обновлений. Дисплей по-прежнему оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей), обеспечивая четкое и детализированное изображение. Но что действительно выделяет монитор среди конкурентов — это использование технологии прямой светодиодной подсветки с функцией полного локального затемнения, которая значительно улучшает контрастность и качество картинки.
Одним из ключевых новшеств стало добавление технологии сканирования подсветки, которая помогает улучшить динамическую четкость. Это особенно важно для игр с быстрым темпом, где важно не терять детали при резких движениях.
Многие геймеры оценят то, что частота обновления монитора увеличена до 160 Гц (по сравнению с предыдущими 144 Гц). Это улучшение делает картинку более плавной, что особенно важно для соревновательных игр и динамичных сцен. Вдобавок, яркость экрана была также улучшена. Теперь пиковая яркость составляет 750 нит, что на 150 нит больше, чем у предыдущей версии. Это позволяет отображать более яркие и насыщенные цвета, что является критическим фактором для игр с высоким уровнем детализации.
Монитор поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 600, что гарантирует отличное качество HDR-контента. К тому же, цветовой охват более чем на 95% соответствует DCI-P3, что делает Inzone M9 II отличным выбором не только для геймеров, но и для тех, кто занимается видеомонтажом или графикой.
Sony позаботилась и о здоровье пользователей, оснастив монитор антибликовым покрытием и технологиями снижения вредного воздействия синего света. Модель имеет сертификат TUV Rheinland, подтверждающий низкий уровень синего света и отсутствие мерцания. Это важно для тех, кто проводит за экраном много времени, поскольку помогает уменьшить усталость глаз и избежать негативных последствий для зрения.
Монитор Sony Inzone M9 II предлагает широкий спектр подключений, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. В число портов входят:
- DP2.1 UHBR 10;
- Два HDMI 2.1;
- USB Type-B и два USB Type-A;
- Аудиовыход 3,5 мм.