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Sony представила игровые мониторы INZONE M10S и INZONE M9 II
Обе модели являются высокопроизводительными игровыми устройствами, специально предназначенными для киберспорта и игр класса AAA

 Компания Sony выпустила два новых игровых монитора линейки INZONE: M10S и M9 II. Эти премиальные мониторы предназначены как для киберспорта, так и для высококлассных игр, предлагая высокую частоту обновления и производительность высшего уровня.

 Модель INZONE M10S является 27-дюймовым игровым OLED-монитором разрешением 1440p, предназначенным для профессиональных киберспортсменов, предлагающий частоту обновления 480 Гц и быстрое время отклика 0,03 мс. Разработанный в сотрудничестве с Fnatic, монитор M10S включает в себя режим 24,5 дюйма с разрешением 1:1 и специализированные режимы изображения FPS Pro. Монитор также позволяет регулировать положение дисплея и поддерживает более низкие разрешения, которые предпочитают профессионалы киберспорта.

 INZONE M10S разработан с компактным основанием и регулируемой подставкой, что позволяет пользователям удобно устанавливать его на своих столах по своим предпочтениям. Благодаря пиковой яркости 1300 нит и технологии HDR монитор обеспечивает яркие визуальные эффекты. Широкий цветовой диапазон и высокая контрастность подчеркивают детали игрового окружения. Sony также сотрудничает с Apex Legends Global Series, что делает M10S официальным монитором для этого крупного киберспортивного турнира.

 Модель INZONE M9 II является игровым 4K монитором с частотой обновления 160 Гц и временем отклика 1 мс. Он использует технологию уменьшения размытости движения, обеспечивая более плавный игровой процесс. Монитор также включает в себя полный набор возможностей локального затемнения для улучшения контрастности, функцию, обычно встречающуюся в телевизорах Sony BRAVIA. INZONE M9 II хорошо работает как с ПК, так и с консолями, такими как PlayStation 5, с пиковой яркостью 750 нит и поддержкой HDR.

 Что касается стоимости новинок, то модель M10S стоит 1099,99 долларов США, а M9 II доступен за 799,99 долларов США. Оба монитора можно приобрести на сайте Sony.com, у крупных розничных продавцов и у авторизованных дилеров.

#sony #мониторы #киберспорт #игровые мониторы #мониторы sony
Источник: gizmochina.com
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