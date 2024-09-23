В ближайшие два года на обновление основной камеры Galaxy S можно не рассчитывать

Samsung использовала один сенсор основной камеры в базовых моделях Galaxy S22, S23 и S24 на протяжении вот уже трёх поколений. Согласно информации от инсайдера Ice Universe, терпеть это предстоит ещё два поколения флагманских смартфонов южнокорейского производителя.

Эта новость появилась после того, как другой пользователь Twitter под ником Techwiser сравнил результаты с основной камеры Galaxy S24 и недавно выпущенного iPhone 16. iPhone 16 лучше передаёт оттенки кожи и в целом выдаёт более яркое изображение.

Снимки на смартфонах в наши дни сильно зависят от программных алгоритмов, а не только от оптики. Несмотря на это, улучшать сенсоры и объективы тоже не помешает, чтобы хватало собранных с них данных для программной обработки. Имея это в виду, использовать один сенсор на протяжении четырёх или пяти лет выглядит не слишком серьёзно. Тем более что сама Samsung является одним из крупнейших производителей сенсоров для камер смартфонов.

Galaxy S24 использует сенсор Samsung ISOCELL (S5K) GN3 размером 1/1,57 дюйма. Этот сенсор на 50 Мп и поддерживает запись видео 8K 30 кадров/с, 4K 120 кадров/с и FHD 240 кадров/с.

Конкуренты вроде Google, OnePlus и Xiaomi применяют гораздо более крупные сенсоры. В Pixel 9 и Xiaomi 14 используется основной сенсор 1/1,31 дюйма, что улучшает работу их камер. Особенно обновлённые крупные сенсоры помогают при съёмке при слабом освещении, увеличивая яркость и уменьшая уровень шума.