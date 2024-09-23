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Сенсор основной камеры из Galaxy S22 может сохраниться и в Galaxy S25 и S26
В ближайшие два года на обновление основной камеры Galaxy S можно не рассчитывать

Samsung использовала один сенсор основной камеры в базовых моделях Galaxy S22, S23 и S24 на протяжении вот уже трёх поколений. Согласно информации от инсайдера Ice Universe, терпеть это предстоит ещё два поколения флагманских смартфонов южнокорейского производителя.

Эта новость появилась после того, как другой пользователь Twitter под ником Techwiser сравнил результаты с основной камеры Galaxy S24 и недавно выпущенного iPhone 16. iPhone 16 лучше передаёт оттенки кожи и в целом выдаёт более яркое изображение.

Снимки на смартфонах в наши дни сильно зависят от программных алгоритмов, а не только от оптики. Несмотря на это, улучшать сенсоры и объективы тоже не помешает, чтобы хватало собранных с них данных для программной обработки. Имея это в виду, использовать один сенсор на протяжении четырёх или пяти лет выглядит не слишком серьёзно. Тем более что сама Samsung является одним из крупнейших производителей сенсоров для камер смартфонов.

Galaxy S24 использует сенсор Samsung ISOCELL (S5K) GN3 размером 1/1,57 дюйма. Этот сенсор на 50 Мп и поддерживает запись видео 8K 30 кадров/с, 4K 120 кадров/с и FHD 240 кадров/с.

Конкуренты вроде Google, OnePlus и Xiaomi применяют гораздо более крупные сенсоры. В Pixel 9 и Xiaomi 14 используется основной сенсор 1/1,31 дюйма, что улучшает работу их камер. Особенно обновлённые крупные сенсоры помогают при съёмке при слабом освещении, увеличивая яркость и уменьшая уровень шума.

#смартфоны #samsung
Источник: gizmochina.com
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Listoman
21:20
Натив аа - это режим скейлов, который появился совсем недавно)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:20
о каких 300 ват речь.там до 400 плюс доходит с снятыми лимитами .450 показывали
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:18
это не скейлы когда они в роли аа выступают.именно алгоритмы сглаживания у каждого свои.почитайте хотя бы.даже пишут сглаживание xess например.оно не рендерит в меньшем разрешении.так что вы не правы
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:17
Натив не имеет никакого отношения к скейлам разных производителей)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:16
ну нет.все же мерцание оч сильно на fsr но его нет на xess
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:16
нет,не так.все что не рендерится в нимже чем разрешение монитора это натив.fxaa-msaa-dlaa-xess aa-fsr aa
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:14
У них паритет, где-то лучше одно, где-то другое)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:13
Если на фактических 12 ядрах сейчас жор ~300вт, то на 16 ядрах было бы 900? Крутая математика) Это у тебя во снах там случился разрыв в хлам в прикладных задачах и играх?)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Nvidia&Intel Hater
21:12
ну уже никак не на уровне fsr ,намного лучше его.последняя версия xess
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Listoman
21:11
Никакого, натив сейчас представлен в основной массе taa или tsr) Xess в xmx слегка уступает dlss, но для остальных карт доступен только dp4a, который на уровне fsr)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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