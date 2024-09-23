По ряду характеристик новинка не отличается от Galaxy M55 5G, но имеет более привлекательный ценник.

Компания Samsung выпускает свой новый смартфон среднего класса Galaxy M55s 5G, который по ряду характеристик весьма схож с моделью Galaxy M55 5G, выпущенной в апреле текущего года, но отличается оригинальным дизайном и более доступной ценой, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Samsung Galaxy M55s 5G снабжается 6.7-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 120 Гц, SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Новинка имеет оригинальный дизайн задней панели с тремя вертикальными полосами, проходящими сквозь модуль камеры, и матовой отделкой с противоположной стороны.

На тыльной стороне устройства располагается 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения, соседствующая с 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп макродатчиком, а в круглом вырезе на фронтальной стороне размещается 50-Мп камера для селфи и видеозвонков. Новинка поддерживает целый ряд функций, в том числе ночную съёмку и двойную запись.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, которая может восполнять свой заряд при помощи быстрой 45-Вт проводной зарядки. Новинка поставляется с предустановленной оболочкой One UI 6.1 на базе Android 14.

Смартфон снабжается датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран, поддерживает режим Voice Focus, улучшающий качество звука, захватываемого микрофоном, а также имеет ряд других возможностей, в том числе Samsung Knox Vault и Quick Share.

Стоимость Samsung Galaxy M55s 5G в индийской рознице составляет 19 999 рупий (240 долларов, 22 000 рублей) за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, что заметно меньше ценника Galaxy M55 в 26 999 рупий (320 долларов, 30 000 рублей). Цены модификаций 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ в настоящий момент не разглашаются.