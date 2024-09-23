Компания Samsung выпускает свой новый смартфон среднего класса Galaxy M55s 5G, который по ряду характеристик весьма схож с моделью Galaxy M55 5G, выпущенной в апреле текущего года, но отличается оригинальным дизайном и более доступной ценой, сообщает издание Gizmochina.
Источник фото: Gizmochina
Смартфон Samsung Galaxy M55s 5G снабжается 6.7-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 120 Гц, SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.
Новинка имеет оригинальный дизайн задней панели с тремя вертикальными полосами, проходящими сквозь модуль камеры, и матовой отделкой с противоположной стороны.
На тыльной стороне устройства располагается 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения, соседствующая с 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп макродатчиком, а в круглом вырезе на фронтальной стороне размещается 50-Мп камера для селфи и видеозвонков. Новинка поддерживает целый ряд функций, в том числе ночную съёмку и двойную запись.
Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, которая может восполнять свой заряд при помощи быстрой 45-Вт проводной зарядки. Новинка поставляется с предустановленной оболочкой One UI 6.1 на базе Android 14.
Смартфон снабжается датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран, поддерживает режим Voice Focus, улучшающий качество звука, захватываемого микрофоном, а также имеет ряд других возможностей, в том числе Samsung Knox Vault и Quick Share.
Стоимость Samsung Galaxy M55s 5G в индийской рознице составляет 19 999 рупий (240 долларов, 22 000 рублей) за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, что заметно меньше ценника Galaxy M55 в 26 999 рупий (320 долларов, 30 000 рублей). Цены модификаций 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ в настоящий момент не разглашаются.