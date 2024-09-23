В дополнение к чипам Qualcomm.

Ресурс China Times сообщает, что в текущей сложной обстановке южнокорейская компания Samsung Electronics не боится искать поддержки среди тайваньских партнёров. О том, что в семействе смартфонов Galaxy S следующего модельного года собственные процессоры Exynos использоваться не будут, пресса уже сообщала. Помимо чипов Qualcomm, рассматривается возможность использования процессоров марки MediaTek, как уточняют источники.

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Во-вторых, Samsung может пойти на сотрудничество с TSMC ради более эффективной интеграции памяти HBM с чипами, выпускаемыми последней. Кристаллы, формирующие основу стека HBM, компания Samsung может получать от TSMC, чтобы упростить для клиентов задачу выпуска компонентов со столь сложной структурой. К слову, этим путём готова идти и конкурирующая SK hynix, которая контролирует половину рынка памяти типа HBM.