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Nata15
Galaxy S24 FE будет стоить дороже, чем ожидалось
Ожидается, что данный телефон будет представлен уже в ближайшие дни. Он вызывает неоднозначные отзывы

Совсем скоро состоится презентация нового смартфона Samsung Galaxy S24 FE. В сети уже появились данные о его ценовой политике, и эта информация вызвала бурные обсуждения среди поклонников бренда.
По имеющимся сведениям, стартовая цена модели с 128 ГБ памяти будет на $50 выше, чем у предшественника Galaxy S23 FE. Подобное увеличение ожидается и для версии с 256 ГБ. Таким образом, стоимость Galaxy S24 FE составит:
Samsung Galaxy S24 FE (8/128 ГБ) – $649 (€749)
Samsung Galaxy S24 FE (8/256 ГБ) – $709 (€809)
Это повышение цен в США также подтверждается данными о розничной цене на S24 FE в Европе, где стоимость также возрастет на €50. Это может свидетельствовать о глобальном увеличении цен на всех рынках, в результате чего S24 FE станет самой дорогой моделью в серии.

Ожидается, что Galaxy S24 FE получит значительные обновления. Диагональ экрана увеличится с 6,4 до 6,7 дюйма, а яркость возрастет с 1450 до 1900 нит. Кроме того, новый смартфон обещает улучшенную автономность, что в среднем увеличит время работы на 2 часа. За производительность будет отвечать мощный SoC Exynos 2400e, а также устройство получит полный набор возможностей Galaxy AI.

Анонс Galaxy S24 FE запланирован на 26 сентября. В тот же день компания представит новую линейку планшетов Galaxy Tab S10, в которую войдут модели Tab S10 Plus и Tab S10 Ultra. Однако, по предварительным данным, значительных изменений по сравнению с предыдущими поколениями планшетов не ожидается.

Таким образом, новый Galaxy S24 FE обещает быть не только мощным, но и дорогим устройством, что вызвало неоднозначные отзывы среди пользователей.

#технологии
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