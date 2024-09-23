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Более современный дизайн нового iPhone SE может сделать его дороже
iPhone SE может предложить Apple Intelligence

Согласно имеющимся сведениям, аппарат iPhone SE следующего поколения наконец станет выглядеть как современный смартфон. Прежние модели этой серии выглядят устаревшими, поскольку в них применяется дизайн старых аппаратов iPhone. На этот раз дизайн могут сделать современнее, но вместе с этим вырастет цена.

Об этом сообщил инсайдер Revegnus1, согласно сведениям которого стоимость увеличится до $499. Для сравнения, базовая версия iPhone 16 стоит $799 за 128 ГБ хранилища.

Марк Гурман из Bloomberg также рассказал кое-что об iPhone SE. Ожидается применение корпусов для iPhone 14. Это означает более современный дизайн с большим экраном и отсутствием кнопки Home. Это же означает наличие более крупного выреза в верхней части экрана.

Также Гурман говорит о поддержке Apple Intelligence. Из этого можно предположить, что объём оперативной памяти будет не менее 8 ГБ. При этом пока нет информации о том, что Apple Intelligence будет доступен в странах ЕС или в Китае. Пользователи из Европы получат доступ к сторонним магазинам приложений, NFC-платежам, а также смогут удалять предустановленные приложения Apple.

Главным конкурентом iPhone SE считается Galaxy S24 FE, который тоже может быть представлен в следующем году наряду с серией Galaxy S25. Бюджетный смартфон Samsung не получит таких больших изменений, но его дизайн и раньше был современным.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: phonearena.com
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