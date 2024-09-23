iPhone SE может предложить Apple Intelligence

Согласно имеющимся сведениям, аппарат iPhone SE следующего поколения наконец станет выглядеть как современный смартфон. Прежние модели этой серии выглядят устаревшими, поскольку в них применяется дизайн старых аппаратов iPhone. На этот раз дизайн могут сделать современнее, но вместе с этим вырастет цена.

Об этом сообщил инсайдер Revegnus1, согласно сведениям которого стоимость увеличится до $499. Для сравнения, базовая версия iPhone 16 стоит $799 за 128 ГБ хранилища.

Марк Гурман из Bloomberg также рассказал кое-что об iPhone SE. Ожидается применение корпусов для iPhone 14. Это означает более современный дизайн с большим экраном и отсутствием кнопки Home. Это же означает наличие более крупного выреза в верхней части экрана.

Также Гурман говорит о поддержке Apple Intelligence. Из этого можно предположить, что объём оперативной памяти будет не менее 8 ГБ. При этом пока нет информации о том, что Apple Intelligence будет доступен в странах ЕС или в Китае. Пользователи из Европы получат доступ к сторонним магазинам приложений, NFC-платежам, а также смогут удалять предустановленные приложения Apple.

Главным конкурентом iPhone SE считается Galaxy S24 FE, который тоже может быть представлен в следующем году наряду с серией Galaxy S25. Бюджетный смартфон Samsung не получит таких больших изменений, но его дизайн и раньше был современным.