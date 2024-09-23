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Nata15
Новые iPhone разочаровали скоростью зарядки - это даже не уровень бюджетных Android
Полная зарядка iPhone 16, как и в предыдущих поколениях, будет занимать до двух часов.

Недавно выпущенные iPhone 16 и iPhone 16 Pro не оправдали ожиданий по скорости зарядки. Многие пользователи надеялись на значительное улучшение, так как появлялись слухи, что новые модели будут поддерживать мощность зарядки до 45 Вт. Однако это оказалось не совсем так. Согласно последним тестам, смартфоны Apple действительно могут кратковременно достигать мощности 40 Вт, но это происходит лишь на начальных этапах зарядки. В основной же части процесса зарядка продолжается при мощности около 27 Вт, что практически не отличается от предыдущего поколения iPhone 15.

Например, iPhone 16 Pro Max заряжается с 2% до 100% примерно за 1 час 45 минут, что всего на 10 минут быстрее, чем у iPhone 15 Pro Max. Этот прирост трудно назвать значительным, особенно учитывая, что аккумулятор в новой модели увеличен всего на 5%.

В этом плане Apple явно уступает конкурентам на рынке Android. Даже бюджетные модели от Xiaomi поддерживают быструю зарядку мощностью 60 Вт, в то время как более дорогие устройства могут достигать 120 Вт или даже 240 Вт. Более того, компания Realme уже разрабатывает смартфон, поддерживающий зарядку на 320 Вт. Это дает пользователям Android значительное преимущество, позволяя заряжать устройства гораздо быстрее, чем это возможно на iPhone.

Такая ситуация вызывает определенное разочарование среди поклонников Apple. С каждым новым поколением компания внедряет различные улучшения и новые функции, но вопрос скорости зарядки остается их слабым местом. Хотя Apple всегда делала акцент на оптимизации энергопотребления и увеличении времени работы от батареи, конкуренты уже давно сделали серьезный шаг вперед в области технологий быстрой зарядки.

#технологии
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