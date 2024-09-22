iPhone 16 Pro Max отлично снимает видео и не очень хорош с зумом

DxOMark опубликовал обзор возможностей камер недавно представленного смартфона Apple iPhone 16 Pro Max. Устройство с основной камерой с сенсором 48 Мп, сверхширокой 48 Мп и телеобъективом 12 Мп подвергли тщательному тестированию для оценки его показателей при разном освещении и сценариях съёмки.

iPhone 16 Pro Max набрал 157 баллов, что ставит его на четвёртое место в секторе ультрапремиальных камерофонов. Он уступил Honor Magic 6 Pro, Google Pixel 9 Pro XL и Huawei Pura 70 Ultra.

Ключевые выводы из обзора DxOMark:

Отличное видео: iPhone 16 Pro Max зарекомендовал себя как лидер по качеству видео. Он превосходит ближайших конкурентов благодаря исключительной стабилизации, хорошей работе при слабом освещении и точности цветопередачи.

Фотопроизводительность: тут iPhone 16 Pro Max не лидирует, но демонстрирует впечатляющие результаты, особенно при хорошем освещении. Система автофокуса быстрая и точная, а цветопередача естественная.

Ограничения зума: возможности зума устройства достойные, но не без ограничений. Видно снижение качества изображения при увеличении более чем 2x. Сверхширокий сенсор, несмотря на высокое разрешение, не предлагает уровня детализации основной камеры.

iPhone 16 Pro Max можно наазвать сбалансированным камерофоном, который превосходно снимает видео и хорошо фото. Желащие получить наилучшее качество изображения на всех уровнях зума могут отдать предпочтение другим аппаратам.

Ещё можно сказать, что режим ночной съёмки эффективен, но выдаёт больше шума и снижает детализацию по сравнению с конкурентами. Новые фотостили и функции редактирования iPhone 16 Pro Max, не упомянутые в обзоре DxOMark, могут улучшить общий пользовательский опыт.

Любители портретной и спортивной съёмки, быстрой автофокусировки и точной экспозиции могут найти iPhone 16 Pro Max привлекательным.