iPhone 16 Pro разобрали и изучили изнутри

Как уже прежде сообщалось, компания Apple внесла ряд внутренних изменений в свои новые смартфоны, которые были призваны устранить некоторые жалобы обладателей iPhone 15. Разработчики значительно улучшили iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, как показал разбор, от компании REWA Technology. Модель 6,3 дюйма получила обновлённую логическую плату и защитный кожух для аккумулятора.

Особое внимание при разборе уделили сравнению логических плат и аккумуляторов двух поколений устройств. Логические платы A18 Pro и A17 Pro существенно различаются: на iPhone 16 Pro она меньше и плотнее упакована. Ещё здесь есть более крупный металлический кожух, призванный отводить тепло.

Инженеры Apple могли уменьшить размер логической платы, чтобы освободить место для более крупного аккумулятора. Ёмкость выросла и есть защитный кожух для более эффективного отвода тепла. Apple поставила пару язычков, чтобы облегчить извлечение аккумулятора. На это мог повлиять Европейский Союз, вынудивший Apple внести изменения для упрощения ремонта или замены компонентов.





Этих улучшений оказалось недостаточно для увеличения числа предзаказов. Уже сообщалось, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max набрали на 12,7 % меньше предзаказов по сравнению с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Продажи только начались и время переломить эту тенденцию ещё есть.