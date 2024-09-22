В ходе тестирования, проведенного Geekerwan, iPhone 16 Pro Max достиг впечатляющих 10 часов и 23 минут автономной работы, в то время как iPhone 16 Pro достиг 8 часов и 28 минут.

Для сравнения vivo X100s устройство Android, смогло достичь 9 часов и 34 минут автономной работы. В ходе тестирования были просмотр веб-страниц, голосовые вызовы, видеозвонки, игровые сессии Genshin Impact и отправка текстовых сообщений с помощью WeChat.

Однако еще один интересный момент из этого тестирования заключается в том, что телефоны iPhone 15 Pro также значительно выигрывают от оптимизаций, которые предлагает iOS 18. Время работы iPhone 15 Pro Max увеличилось с 7 часов 56 минут до 9 часов 2 минут. Между тем, iPhone 15 Pro получил менее значительный прирост с 6 часов 22 минут до 6 часов 55 минут. Этих улучшений может быть достаточно, чтобы отговорить владельцев этих телефонов от обновления до последних iPhone.





Конечно важно отметить, что ни одно из этих испытаний похоже не принимает во внимание Apple Intelligence. Эти показатели времени работы батареи могут снизиться и изменить расчет того, насколько хороша продолжительность работы батареи iPhone 16 Pro и Pro Max на самом деле. Потребуется больше тестирований, как только Apple Intelligence станет более заметной частью iOS 18 с предстоящими обновлениями программного обеспечения.