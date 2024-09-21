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Инсайдер: iPhone 17 и iPhone 17 Air получат дисплеи ProMotion с частотой 120 Гц
Слухи о новых моделях iPhone 17 и iPhone 17 Air говорят о внедрении дисплеев с технологией ProMotion. Эти экраны смогут переключаться на частоту обновления до 120 Гц.

По слухам, новые модели iPhone 17 и iPhone 17 Air получат дисплеи с технологией ProMotion, что значительно улучшит качество отображения. Эта информация появилась благодаря Россу Янгу из Display Supply Chain Consultants, который известен своими точными прогнозами о продуктах Apple.

По данным Янга, оба устройства смогут увеличивать частоту обновления до 120 Гц, что обеспечит более плавную прокрутку и улучшенное воспроизведение видео. Кроме того, ProMotion даст возможность экранам понижать частоту обновления, что поможет сэкономить заряд батареи. Например, текущие модели iPhone 13 Pro могут снижать частоту до 10 Гц, а более новые iPhone 14 Pro и iPhone 16 Pro могут опускаться даже до 1 Гц. Это позволяет использовать функцию всегда включенного дисплея, который отображает информацию на экране блокировки, даже когда телефон заблокирован.

Однако пока неясно, до какого уровня смогут понижать частоту обновления новые iPhone 17 и 17 Air. В то время как стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus все еще используют экраны с частотой 60 Гц, нововведения в iPhone 17 и 17 Air обещают сделать использование устройств более комфортным и современным.

Росс Янг зарекомендовал себя как надежный источник информации о будущих продуктах Apple. Он также стал первым, кто сообщил о больших дисплеях для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, размер которых составит 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

#apple #дисплей #iphone 17 #promotion
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Базовый iPhone 17 и iPhone 17 Air получат фирменный дисплей с ProMotion и 120 Гц
Системная плата iPhone 16 Pro стала меньше, плотнее и с большим металлическим кожухом
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