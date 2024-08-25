Камеру оценили в 154 балла. Это седьмой результат в общем рейтинге источника, пятый, если не учитывать результаты с одинаковыми баллами, и первый в категории Premium. Столько же баллов у iPhone 15 Pro Max, а результат выше, если не считать старшей модели Google, только у Huawei P60 Pro, Pura 70 Ultra, Mate 60 Pro+, Honor Magic6 Pro и Oppo Find X7 Ultra.

Специалисты DxOMark обратили внимание не только на флагманский Pixel 9 Pro XL, но и на камеру базового Pixel 9, которая получила почти одинаковый балл. Камера получила 154 балла, став седьмой в общем рейтинге, пятый, если не учитывать однотипные оценки, и первой в категории Premium. iPhone 15 Pro Max также имеет 154 балла, а выше него расположены только модели Huawei P60 Pro, Pura 70 Ultra, Mate 60 Pro+, Honor Magic6 Pro и Oppo Find X7 Ultra.

Это довольно удивительно, учитывая, что Pixel 9 не оборудован телеобъективом. Тем не менее, его возможность приближения была оценена на 93 балла, что хотя и уступает рекорду, всё равно является отличным результатом для смартфона без специализированной камеры. Для сравнения, iPhone 15 получил только 84 балла в этой же категории.

Таким образом, согласно данным DxOMark, Pixel 9 является лучшим камерофоном в своём ценовом сегменте и в классе с двумя камерами.

Кроме того, эксперты отметили превосходное качество снимков, особенно в условиях низкой освещённости, где Pixel 9 демонстрирует впечатляющие результаты. Алгоритмы обработки изображения, использующие машинное обучение, позволяют улавливать детали и цвета, которые часто теряются в тени. Это качество делает Pixel 9 идеальным выбором для любителей вечерних или ночных прогулок с камерой в руках.

Также стоит выделить широкий динамический диапазон, обеспечивающий отличный баланс между яркими и темными областями изображения. Это особенно важно при съемке пейзажей или портретов на фоне яркого солнечного света. Для большинства пользователей такая функциональность становится решающим фактором при выборе смартфона для фотосъемки.