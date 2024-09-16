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Samsung в следующем году может выпустить первый сворачиваемый смартфон
Samsung готовит сворачиваемый смартфон с крупным экраном

На прошлой неделе компания Huawei выпустила первый в истории складной смартфон Mate XT с тремя экранами, которые складываются вдвое. В этом плане китайский производитель опередил конкурентов, в первую очередь продающую больше всех складных смартфонов Samsung. Южнокорейский производитель может отыграться, представив другой форм-фактор.

Сообщается, что компания работает над сворачиваемым смартфоном с размером экрана 12,4 дюйма в развёрнутом состоянии. Это сделает устройство значительно больше современных складных смартфонов. Для сравнения, диагональ экрана Mate XT в развёрнутом состоянии равна 10,2 дюйма. Под экраном устройства Samsung будет располагаться камера.

Южнокорейское издание считает, что дебют устройства состоится во второй половине следующего года. Скорее всего, Samsung станет первым производителем смартфонов подобного рода.

Прототипы сворачиваемых смартфонов уже показывали такие производители, как LG, TECNO и Oppo. Последняя показала концепцию ещё в 2021 году, TECNO — в прошлом году. LG уже была готова выпустить подобное устройство, но в 2021 году покинула рынок смартфонов.

Также сообщается, что мобильное подразделение Samsung работает над сокращением расходов для увеличения прибыли. В частности, компания собирается отказаться от производства макетов телефонов для витрин магазинов.

#смартфоны #samsung
Источник: androidauthority.com
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